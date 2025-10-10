Trao quà, cắt tóc miễn phí cho học sinh vùng cao Quảng Trị

Sáng 10.10, tại UBND xã Hướng Phùng cơ sở 2 (trước là UBND xã Hướng Linh, Quảng Trị cũ), Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường - Chắp cánh tương lai". Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Linh.

Ban tổ chức trao tặng các suất quà cho các em học sinh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, thượng tá Hoàng Tùng Sinh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là hoạt động ý nghĩa của các chiến sĩ công an với người dân, xã hội.

Các y bác sĩ khám mắt miễn phí cho người dân ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Đây là hoạt động thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các chiến sĩ công an, đội ngũ y bác sĩ đối với các em học sinh vùng cao đang còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng qua chương trình sẽ góp phần hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho các em đến trường", thượng tá Hoàng Tùng Sinh nói.

Chiến sĩ công an cùng Hội Anh em thiện nguyện cắt tóc miễn phí cho các em học sinh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà cho các em có thành tích xuất sắc; tặng dụng cụ học tập, bánh kẹo.

Chương trình cũng kết nối với Bệnh viện mắt Việt An (P.Đồng Hới) và Hội Anh em thiện nguyện tổ chức khám mắt, phát thuốc và cắt tóc miễn phí cho người dân và các em học sinh trên địa bàn.

