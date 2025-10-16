Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Khánh Hòa giải cứu sinh viên bị ‘bắt cóc online’ tại TP.HCM

Bá Duy
Bá Duy
16/10/2025 20:23 GMT+7

Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP.HCM giải cứu thành công nam sinh viên 18 tuổi bị các nghi can lừa đảo, dàn dựng kịch bản 'bắt cóc online' để tống tiền 500 triệu đồng.

Ngày 16.10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM giải cứu thành công em L.P.Q. (18 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) trong vụ lừa đảo với thủ đoạn "bắt cóc online".

Trước đó, chiều 15.10, một gia đình tại Khánh Hòa đã đến trình báo khẩn cấp tại Phòng PC02 về việc con trai của họ là L.P.Q. có dấu hiệu bị bắt cóc. Gia đình vô cùng hoảng loạn khi liên tục nhận được các hình ảnh, video clip qua điện thoại cho thấy em Q. đang bị trói, trên người có nhiều thương tích. Kèm theo là tin nhắn đe dọa từ một số điện thoại lạ, yêu cầu gia đình phải chuyển ngay 500 triệu đồng tiền chuộc.

Công an Khánh Hòa giải cứu sinh viên bị lừa ‘bắt cóc online’ tại TP.HCM- Ảnh 1.

Các nghi can nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình em L.P.Q. chuyển tiền

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các nghi can uy hiếp, nếu không nhận được tiền trước 20 giờ cùng ngày sẽ bán Q. sang Campuchia. Trước tình hình khẩn cấp, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Phòng PC02 nhanh chóng vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định đây không phải là vụ bắt cóc thông thường mà có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn "bắt cóc online". Nạn nhân không bị bắt giữ thật sự mà đang bị các nghi can lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý từ xa.

Công an Khánh Hòa giải cứu sinh viên bị lừa ‘bắt cóc online’ tại TP.HCM- Ảnh 2.

Các nghi can lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt nam sinh làm theo hướng dẫn như quay clip bị trói, bị đánh đập

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xác định em Q. đang ở tại TP.HCM, Phòng PC02 Công an tỉnh Khánh Hòa đã ngay lập tức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai lực lượng, truy theo dấu vết. Đến khoảng 10 giờ ngày 16.10, tổ công tác đã xác định được vị trí và giải cứu thành công em Q. tại một khách sạn trên địa bàn P.Bến Thành (TP.HCM).

Tại thời điểm được tìm thấy, nam sinh viên hoàn toàn an toàn, không có thương tích. Làm việc với cơ quan công an, em Q. cho biết trước đó đã bị một nhóm người gọi điện tự xưng là cán bộ công an đang điều tra một vụ án nghiêm trọng có liên quan đến em. Bằng các thủ đoạn tinh vi, các nghi can đã đe dọa, gây áp lực và thao túng tâm lý khiến nam sinh viên hoảng sợ.

Các nghi can buộc Q. phải làm theo hướng dẫn của chúng. Nam sinh viên đã tự đến khách sạn, dùng dây trói tay chân, rồi quay video theo kịch bản của các nghi can lừa đảo. Các nghi can lấy hình ảnh, video này gửi cho gia đình để uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các gia đình và các bạn trẻ cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các nghi can liên quan.

