Đời sống

Taxi bốc cháy, tài xế kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn

Lâm Viên
Lâm Viên
16/10/2025 10:45 GMT+7

Từ tối 15.10, mạng xã hội chia sẻ clip tài xế kẹt bên trong xe taxi đang cháy được giải cứu kịp thời nhờ sự nhanh trí của bảo vệ một khách sạn lớn ở Đà Lạt.

Một đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một chiếc xe taxi đang đậu trước khách sạn Golf Valley (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) bất ngờ bốc khói. Thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng 9 giờ 40 phút ngày 15.10. Nỗ lực giải cứu của các nhân viên khách sạn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Taxi bốc cháy, tài xế bị kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn - Ảnh 1.

Các nhân viên khách sạn Golf Valley cùng người dân cứu sống tài xế bị kẹt trong taxi

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, một bảo vệ của khách sạn đang làm nhiệm vụ trước sảnh khách sạn nhìn thấy khói từ xe bốc ra nên chạy tới xem. Nhìn vào phát hiện có tài xế ngồi trong xe bị cháy, anh này chạy nhanh vào khách sạn lấy bình chữa cháy, đồng gọi thêm người cùng mang bình chữa cháy mini tới xe taxi dập lửa.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thọ, Giám sát nội bộ Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Golf Valley, cho biết anh bảo vệ tên Lê Nguyễn Anh Nguyên (30 tuổi) là người phát hiện xe taxi bốc cháy. Lúc vụ việc xảy ra, anh Nguyên chạy vào khách sạn gọi thêm anh Nguyễn Tân Toàn (33 tuổi), nhân viên hành lý cùng mang bình chữa cháy tới xe taxi đang bốc khói.

Taxi bốc cháy, tài xế bị kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn - Ảnh 2.

Bảo vệ Lê Nguyễn Anh Nguyên và nhân viên hành lý Nguyễn Tân Toàn (thứ 1 và 2 trái qua) dùng bình chữa cháy dập lửa trong xe taxi

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng lúc ông Trần Thanh Hải, Giám đốc khách sạn Golf Valley kêu gọi nhân viên khách sạn và những người xung quanh cùng tới giải cứu tài xế taxi mắc kẹt bên trong.

Taxi bốc cháy, tài xế bị kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn - Ảnh 3.

Tài xế taxi được kéo ra khỏi xe kịp thời

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Clip ghi lại hình ảnh dũng cảm của 2 người dân mở cửa xe taxi và kéo tài xế ra ngoài. Lúc này anh Nguyên và Toàn dùng 2 bình chữa cháy dập lửa đang bám vào người của tài xế. Cùng lúc đó, 1 thanh niên khác không ngần ngại cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa bên trong taxi.

Taxi bốc cháy, tài xế bị kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn - Ảnh 4.

Thanh niên này dũng cảm lao vào dập tắt đám cháy trong xe taxi

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chỉ trong vài phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tài xế taxi kịp thời được giải cứu nhưng bị bỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra vụ cháy trong xe không có khách. Ban giám đốc khách sạn Golf Valley gọi xe cấp cứu đưa tài xế taxi đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, đồng thời cấp báo cho công an.

Taxi bốc cháy, tài xế bị kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn - Ảnh 5.

Các nhân viên khách sạn Golf Valley và người dân dũng cảm lao vào dập đám cháy trong xe taxi

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, nạn nhân bị bỏng tên N.T (55 tuổi, ở khu An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt). Do ông T. bị bỏng rất nặng nên được bệnh viện chuyển đi TP.HCM cùng ngày để được chữa trị.

Taxi bốc cháy, tài xế bị kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn - Ảnh 6.

Hiện trường xe taxi bị cháy đậu trước khách sạn Golf Valley

ẢNH: L.V

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Nhiều người dân chứng kiến trực tiếp hoặc sau khi xem đoạn clip đều thán phục sự nhanh trí của bảo vệ khách sạn, cùng sự dũng cảm của những người dân không ngại nguy hiểm cầm bình cứu hỏa xông vào xe taxi dập tắt đám cháy, nhờ đó tài xế taxi được giải cứu kịp thời.

