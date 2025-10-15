Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng hoang sau một đêm mất tích

Chiều 15.10, Công an xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng cùng chính quyền và người dân địa phương vừa cứu hộ thành công một người đàn ông rơi xuống giếng hoang, sau nhiều giờ mắc kẹt dưới đáy giếng trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Lực lượng chức năng giải cứu người đàn ông mắc kẹt dưới giếng ẢNH: TRIỆU THANH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 14.10, ông Phan Văn Hóa (61 tuổi, ở thôn Vĩnh Thuận, xã Phù Mỹ Bắc) rời nhà đi hái ớt và bắt ong rừng. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông Hóa trở về nên tổ chức tìm kiếm và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp Công an xã và lực lượng an ninh trật tự, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm khắp các khu vực lân cận nhưng không có kết quả.

Trong quá trình rà soát, một người dân cung cấp thông tin rằng sáng cùng ngày có thấy ông Hóa xuất hiện ở khu vực rừng keo. Từ manh mối này, lực lượng tìm kiếm tập trung kiểm tra khu rừng keo. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15.10, nhóm cứu hộ phát hiện một túi ớt tươi đặt gần giếng hoang ở bìa rừng, cách khu dân cư khoảng 500 m. Khi soi đèn xuống giếng, mọi người phát hiện ông Hóa đang nằm dưới đáy giếng sâu hơn 10 m.

Giếng này đã bỏ hoang từ lâu, không có thành giếng và bị cây cối che phủ nên rất khó phát hiện.

Lực lượng cứu hộ đưa ông Hóa đi cấp cứu ẢNH: TRIỆU THANH

Do địa hình hiểm trở, Công an xã đã liên hệ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) đến hỗ trợ.

Sau gần 2 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Hóa lên mặt đất và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. Thời điểm được cứu, ông Hóa có biểu hiện yếu ớt, mất sức, bị thương nhẹ, nhưng hoảng loạn. Hiện sức khỏe của ông Hóa đã dần bình phục.

UBND xã Phù Mỹ Bắc khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn ẢNH: TRIỆU THANH

Gia đình ông Hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính quyền, lực lượng công an và người dân xã Phù Mỹ Bắc đã không quản ngày đêm tìm kiếm, cứu hộ kịp thời, giúp ông Hóa thoát khỏi nguy hiểm.

Chiều cùng ngày, UBND xã Phù Mỹ Bắc đã khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn vì tinh thần trách nhiệm và phối hợp hiệu quả trong vụ cứu hộ người rơi xuống giếng sâu.