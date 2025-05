Tây Ninh: Giải cứu thai phụ rơi xuống giếng sâu 20 m

Ngày 11.5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh vừa cứu thành công một người phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 không may rơi xuống giếng sâu 20 m.

Hiện trường vụ giải cứu người phụ nữ mang thai bị rơi xuống giếng ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Cụ thể, khoảng 14 giờ 56 ngày 11.5, chị H.T.K.S (26 tuổi, ở P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) không may bị trượt chân rơi xuống giếng sâu 20 m trong rẫy mãng cầu. Vị trí chị S. rơi xuống giếng cách ngã tư Đại Đồng 300 m về hướng Núi Bà thuộc khu phố Ninh Thạnh (P.Ninh Thạnh).

Lực lượng chức năng giải cứu chị S. đưa lên khỏi giếng ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Ngay khi thấy chị S. rơi xuống giếng, chồng chị đã nhảy xuống cứu nhưng bất thành.

Tiếp đó, người dân xung quanh nhanh chóng gọi điện cho cơ quan chức năng nhờ giải cứu. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai đội hình CNCH dưới giếng sâu và đưa chị S. lên khỏi giếng.

Ngay sau đó, chị S. được đưa đến trạm y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Rất may chị S. chỉ bị thương nhẹ, hiện sức khỏe đã ổn định.