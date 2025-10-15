Vụ cha ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy: Tìm thấy thi thể 2 bé gái

Thi thể 2 bé gái được lực lượng cứu hộ tìm thấy trên sông Lam lúc 13 giờ 55 phút và 14 giờ 30 chiều nay, 15.10. Hai nạn nhân mới 5 tuổi và 4 tuổi, là con của vợ chồng anh V.VD (32 tuổi) và vợ là B.T.Y (ngụ xã Kim Liên, Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân ẢNH: K.HOAN

Hiện, thi thể 2 bé gái này đã được lực lượng cứu hộ thiện nguyện đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, tối 13.10, người dân phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) có chiếc xe máy, nghi có người nhảy cầu liền báo với cơ quan chức năng.

Người dân đứng trên đê sông Lam theo dõi việc tìm kiếm ẢNH: K.HOAN

Nhân được tin báo, ngoài lực lượng cứu hộ của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, các đội cứu hộ thiện nguyện của Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh cũng sử dụng các xuồng cao su gắn máy quần thảo ở khúc sông hạ du cầu Bến Thủy để tìm kiếm các nạn nhân.

Một cán bộ xóm 6, xã Kim Liên, cho biết anh D. và chị Y. (quê Hưng Yên) quen nhau trong thời gian cả hai đang lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh D. và chị Y. kết hôn và có 2 con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc, họ từng có xảy ra mâu thuẫn.

Người mẹ đau đớn chờ tìm con ẢNH: QUÂN DŨNG

Buổi chiều xảy ra vụ việc, anh D. đến trường mầm non đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm 2 con nhảy cầu.

Anh D. gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thuỷ, thì phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách của 2 con trên cầu.

Sau vụ việc cha ôm 2 con nhảy cầu, một người dân đăng đàn trên mạng xã hội cho rằng, cơ quan chức năng nên cho lắp hệ thống lan can chống nhảy cầu và các camera tại cầu Bến Thủy vì thời gian qua, cây cầu này đã xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử. Nhiều vụ phải tổ chức tìm kiếm thi thể nhiều ngày, rất tốn kém tiền của, công sức. Một cán bộ Khu Quản lý đường bộ 2 cho biết đề xuất lắp hệ thống lan can để ngăn cản hoặc cảnh báo tự tử là mong muốn chính đáng của người dân. Tuy nhiên, để triển khai cần xem xét, cân nhắc kỹ về quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.







