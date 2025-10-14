Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Một người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy

Khánh Hoan
Khánh Hoan
14/10/2025 09:59 GMT+7

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm thấy người cha và 2 con nhỏ bị mất tích dưới sông Lam.

Sáng 14.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang khẩn trương tìm kiếm người cha và 2 con nhỏ bị mất tích dưới sông Lam.

- Ảnh 1.

Đội cứu hộ thiện nguyện tìm kiếm 3 bố con mất tích trên sông Lam

ẢNH: K.HOAN

Lúc 21 giờ 50 phút tối 13.10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai lực lượng tìm kiếm sau khi nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1. 

Thông tin ban đầu cho biết, người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ đã nhảy xuống sông. Tại hiện trường, người đi đường phát hiện chiếc xe máy được để lại trên cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

- Ảnh 2.

Đội cứu hộ thiện nguyện tìm kiếm các nạn nhân trong đêm qua 13.10

ẢNH: QUÂN DŨNG

- Ảnh 3.

Người nhà đang theo dõi việc tìm kiếm

ẢNH: K.HOAN

Một lãnh đạo P.Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, người đàn ông được cho là ôm 2 con (5 tuổi và 4 tuổi) nhảy xuống sông Lam năm nay 32 tuổi, ngụ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trong đêm, lực lượng cứu hộ thiện nguyện cũng đã sử dụng 4 xuồng cao su tìm kiếm suốt đêm trên đoạn sông này. Đến 9 giờ 30 sáng nay, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Nhiều người thân của 3 nạn nhân đang túc trực trên đê sông Lam để theo dõi việc tìm kiếm.


Tin liên quan

Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ mẹ ôm con nhảy cầu Cửa Việt

Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ mẹ ôm con nhảy cầu Cửa Việt

Thi thể người mẹ trong vụ mẹ ôm con nhảy cầu Cửa Việt (Quảng Trị) đã được tìm thấy khi trôi dạt ra biển, cách vị trí cầu chừng 7 hải lý.

Khám phá thêm chủ đề

Cứu hộ tìm kiếm nhảy cầu Bến Thuỷ Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận