Một người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy

Sáng 14.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang khẩn trương tìm kiếm người cha và 2 con nhỏ bị mất tích dưới sông Lam.

Đội cứu hộ thiện nguyện tìm kiếm 3 bố con mất tích trên sông Lam

ẢNH: K.HOAN

Lúc 21 giờ 50 phút tối 13.10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai lực lượng tìm kiếm sau khi nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1.

Thông tin ban đầu cho biết, người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ đã nhảy xuống sông. Tại hiện trường, người đi đường phát hiện chiếc xe máy được để lại trên cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Đội cứu hộ thiện nguyện tìm kiếm các nạn nhân trong đêm qua 13.10

ẢNH: QUÂN DŨNG

Người nhà đang theo dõi việc tìm kiếm ẢNH: K.HOAN

Một lãnh đạo P.Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, người đàn ông được cho là ôm 2 con (5 tuổi và 4 tuổi) nhảy xuống sông Lam năm nay 32 tuổi, ngụ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trong đêm, lực lượng cứu hộ thiện nguyện cũng đã sử dụng 4 xuồng cao su tìm kiếm suốt đêm trên đoạn sông này. Đến 9 giờ 30 sáng nay, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Nhiều người thân của 3 nạn nhân đang túc trực trên đê sông Lam để theo dõi việc tìm kiếm.



