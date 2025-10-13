Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Làm rõ thông tin bảo vệ siêu thị khám xét bé trai vì nghi lấy trộm socola

Lâm Viên
Lâm Viên
13/10/2025 11:02 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền thông tin nhân viên bảo vệ một siêu thị ở P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tự ý khám xét bé trai 10 tuổi, nghi lấy trộm thanh socola, khi bé không có người thân hoặc người giám hộ đi cùng.

Ngày 13.10, lãnh đạo P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bảo vệ một siêu thị trên địa bàn phường tự ý khám xét bé trai 10 tuổi, nghi lấy trộm thanh socola, khi bé không có người thân hoặc người giám hộ đi cùng.

Lãnh đạo P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết thêm, dù người mẹ không gởi đơn đến phường, nhưng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, phường đã chủ động đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Trước đó, ngày 11.10, bà N.T.X.T (mẹ của bé trai 10 tuổi) đăng tải lên mạng xã hội cho biết con trai bà đi cùng anh họ vào siêu thị. Tại đây, do nghi ngờ bé lấy trộm một thanh socola, nhân viên bảo vệ siêu thị đã đưa bé vào phòng riêng, tách khỏi khu vực mua sắm để kiểm tra, khám xét mà không có sự hiện diện của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Khi trích xuất camera an ninh, bảo vệ ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó đã đặt lại đúng vị trí cũ. Không phát hiện hành vi lấy cắp, nhân viên an ninh chỉ nói: “Xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi”.

Sau khi biết sự việc, bà T. tỏ ra rất bức xúc và đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của siêu thị, nhưng sau một ngày vẫn chưa nhận được phản hồi.

Đến chiều 12.10, bà T. cho biết phía siêu thị đã mời gia đình lên làm việc. Tại buổi họp, bộ phận an ninh của siêu thị đã xin lỗi và thừa nhận có sai sót trong quá trình xử lý. Hiện gia đình bé trai 10 tuổi đang chờ phản hồi chính thức từ phía siêu thị.

