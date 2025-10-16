Cứu du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Chiều 16.10, trung tá Nguyễn Văn Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã cứu hộ thành công một du khách người nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (P.Nha Trang).

Vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân có một du khách người nước ngoài tắm biển và đang bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng, gần trụ sở của đội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo 3 cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô nhanh chóng có mặt tại vị trí du khách đang bị đuối nước. Lực lượng cảnh sát đường thủy đã kịp thời cứu hộ và đưa du khách người nước ngoài lên bờ an toàn.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã kịp thời cứu du khách người nước ngoài ẢNH: ĐỘI CẢNH SÁT ĐƯỜNG THỦY

Qua kiểm tra, xác minh, du khách được cứu hộ là anh Denis, 24 tuổi, quốc tịch Moldova. Tại thời điểm được cứu hộ, sức khỏe của du khách đã ổn định.

Được biết từ rạng sáng 16.10, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn. Cơn mưa kéo dài đã làm nhiều tuyến đường ở Nha Trang bị ngập cục bộ. Dù thời tiết không thuận lợi với mưa lớn, nam du khách Moldova vẫn xuống tắm biển và gặp sự cố đuối nước.