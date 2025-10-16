Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 26 xã, phường

Bá Duy
16/10/2025 17:18 GMT+7

Khánh Hòa có 26 địa phương được cảnh báo về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, trong đó xã Nam Ninh Hòa là địa phương có mức cảnh báo rất cao về nguy cơ này.

Chiều 16.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Theo tin cảnh báo, trong 6 giờ qua (từ 5 giờ - 11 giờ ngày 16.10), khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Ninh Tân 220,4mm, cầu Dục Mỹ 104,3mm (Khánh Hòa), Giá Vực 66,4mm (Quảng Ngãi). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 26 xã, phường- Ảnh 1.

Đường sá Nha Trang biến thành "sông" sau cơn mưa kéo dài sáng ngày 16.10

ẢNH: BÁ DUY

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 - 40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở mức cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 26 xã, phường- Ảnh 2.

Đường Phạm Văn Đồng (khu vực đèo Lương Sơn, P.Bắc Nha Trang) xuất hiện tình trạng đất, đá sạt lở

ẢNH: V.K

Bản đồ cảnh báo nguy cơ xảy ra thiên tai được Cục Khí tượng Thủy văn cập nhật lúc 14 giờ ngày 16.10 cho thấy Khánh Hòa có 26 địa phương được cảnh báo về lũ quét và sạt lở. Trong đó, xã Nam Ninh Hòa là địa phương có cảnh báo mức rất cao, nguy hiểm nhất.

11 địa phương có cảnh báo mức cao gồm P.Tây Nha Trang, P.Nam Nha Trang, P.Ninh Hòa, xã Bắc Ninh Hòa, xã Tây Ninh Hòa, xã Hòa Trí, P.Đông Ninh Hòa, xã Tân Định, P.Hòa Thắng, xã Diên Điền, xã Suối Dầu.

Còn lại 14 địa phương có cảnh báo mức trung bình về vị trí xung yếu gồm P.Bắc Nha Trang, P.Nha Trang, xã Vạn Ninh, xã Tu Bông, xã Đại Lãnh, xã Vạn Thắng, xã Vạn Hưng, xã Khánh Vĩnh, xã Trung Khánh Vĩnh, xã Diên Khánh, xã Diên Lâm, xã Diên Thọ, xã Diên Lạc, xã Suối Hiệp.

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 26 xã, phường- Ảnh 3.

Một số trường học trên địa bàn P.Bắc Nha Trang thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 16.10

ẢNH: BÁ DUY

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, sáng ngày 16.10, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn. Cơn mưa kéo dài đã làm nhiều tuyến đường ở Nha Trang bị ngập cục bộ; một số trường học trên địa bàn P.Bắc Nha Trang như Trường THCS Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2… đã có thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 16.10.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở phố du lịch Nha Trang chìm trong biển nước

Cơn mưa lớn kéo dài từ rạng sáng cho đến gần trưa 16.10 khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang (Khánh Hòa), nhất là khu vực phía bắc Nha Trang, chìm trong biển nước.

Khám phá thêm chủ đề

sạt lở đất Khánh Hòa mưa lớn Sạt lở cảnh báo
