Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Khánh Hòa đấu giá đất làm dự án nhà máy điện mặt trời 1.700 tỉ đồng

Hiền Lương
Hiền Lương
16/10/2025 13:57 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.700 tỉ đồng.

Ngày 16.10, nguồn tin của PV cho hay, theo Tờ trình UBND tỉnh Khánh Hòa gửi HĐND tỉnh, khu đất được đề xuất đưa vào danh mục đấu thầu xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời có tổng diện tích 102,2 ha, chia làm hai khu vực tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa đấu giá đất làm dự án nhà máy điện mặt trời 1.700 tỉ đồng- Ảnh 1.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động

ẢNH: CĐT

Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 2 được quy hoạch với công suất thiết kế 100 MW, mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dân sinh, đồng thời góp phần phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Theo phương án kỹ thuật, dự án sẽ đấu nối vào Trạm biến áp 220 kV Vân Phong, tận dụng hạ tầng đấu nối hiện hữu của Nhà máy điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 1, đã vận hành. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.700 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dư kiến, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành trong vòng 10 tháng kể từ khi được giao đất.

UBND tỉnh cho biết, dự án phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (theo Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15.4.2025) và kế hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Khu đất triển khai thuộc loại đất rừng sản xuất, có hiện trạng là rừng trồng, không nằm trong khu vực quốc phòng - an ninh và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Khánh Hòa đang được định hướng phát triển thành một trung tâm năng lượng quốc gia, tập trung vào năng lượng sạch và tái tạo. Tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG và thủy điện tích năng, với mục tiêu trở thành "thủ phủ năng lượng sạch" vào năm 2030.


Tin liên quan

Đẩy nhanh 'thắp sáng' điện mặt trời trong khu công nghiệp

Đẩy nhanh 'thắp sáng' điện mặt trời trong khu công nghiệp

Nhiều tín hiệu cho thấy, đầu tư điện tái tạo trong khu công nghiệp tiếp tục được tháo gỡ vướng mắc trong bối cảnh nhu cầu điện xanh của các doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp, khu công nghệ cao rất lớn. Đây cũng là cơ hội để các khu công nghiệp thu hút đầu tư…

Khám phá thêm chủ đề

Nhà máy điện mặt trời điện mặt trời UBND tỉnh Khánh Hoà nhà máy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận