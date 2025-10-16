Khánh Hòa đấu giá đất làm dự án nhà máy điện mặt trời 1.700 tỉ đồng

Ngày 16.10, nguồn tin của PV cho hay, theo Tờ trình UBND tỉnh Khánh Hòa gửi HĐND tỉnh, khu đất được đề xuất đưa vào danh mục đấu thầu xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời có tổng diện tích 102,2 ha, chia làm hai khu vực tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động ẢNH: CĐT

Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 2 được quy hoạch với công suất thiết kế 100 MW, mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dân sinh, đồng thời góp phần phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Theo phương án kỹ thuật, dự án sẽ đấu nối vào Trạm biến áp 220 kV Vân Phong, tận dụng hạ tầng đấu nối hiện hữu của Nhà máy điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 1, đã vận hành. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.700 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dư kiến, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành trong vòng 10 tháng kể từ khi được giao đất.

UBND tỉnh cho biết, dự án phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (theo Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15.4.2025) và kế hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Khu đất triển khai thuộc loại đất rừng sản xuất, có hiện trạng là rừng trồng, không nằm trong khu vực quốc phòng - an ninh và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Khánh Hòa đang được định hướng phát triển thành một trung tâm năng lượng quốc gia, tập trung vào năng lượng sạch và tái tạo. Tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG và thủy điện tích năng, với mục tiêu trở thành "thủ phủ năng lượng sạch" vào năm 2030.



