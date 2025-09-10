Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Khánh Hòa chấp thuận 2 dự án khu đô thị mới hơn 65.000 tỉ đồng

Hiền Lương
Hiền Lương
10/09/2025 09:57 GMT+7

Ngày 10.9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ký 2 quyết định về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Đầm Môn và nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Tu Bông.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Môn.

Dự án Khu đô thị mới Đầm Môn có diện tích sử dụng đất hơn 1.440 ha thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (nằm trong Khu kinh tế Vân Phong). Dự án còn bố trí gần 4 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng quy mô dân số dự kiến khoảng 28.500 người. Về cơ cấu sản phẩm, dự án sẽ phát triển 791 căn liền kế, 592 căn biệt thự, 858 căn hộ chung cư và 352 căn hộ nhà ở xã hội, cùng hệ thống công trình công cộng, du lịch nghỉ dưỡng và lưu trú du lịch.

Khánh Hòa chấp thuận 2 dự án khu đô thị mới hơn 65.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phía bắc Khu kinh tế Vân Phong, nơi dự kiến sẽ có những khu đô thị mới trong tương lai

ẢNH: HL

Tổng vốn đầu tư cho Khu đô thị mới Đầm Môn (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) hơn 25.119 tỉ đồng, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 526 tỉ đồng. Dự án sẽ có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất; dự kiến triển khai từ quý 2/2025 và hoàn thành trong quý 4/2034.

Ngoài ra, liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long còn là đầu tư dự án Khu đô thị mới Tu Bông. Khu đô thị mới Tu Bông có quy mô sử dụng đất hơn 2.579 ha thuộc xã Vạn Thắng, xã Tu Bông, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (thuộc Khu kinh tế Vân Phong). Trong đó, quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 7,18 ha, quy mô dân số dự kiến lên tới 74.700 người.

Dự án phân bổ khoảng 1.002 nhà ở liên kế, 609 căn biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư và 1.130 căn hộ nhà ở xã hội, cùng các hạng mục dịch vụ, du lịch, cơ sở lưu trú và công trình công cộng. Tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) dự kiến hơn 40.189 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 2.812 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm với tiến độ triển khai từ quý 2/2025 đến quý 2/2034. Hai dự án trên cũng áp dụng quy định giới hạn sở hữu tương tự, không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà trong phạm vi 200 m tính từ khu đất quốc phòng.


