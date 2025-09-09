Chớp thời cơ để Khánh Hòa vươn ra biển lớn: Mạnh mẽ tiến biển bằng những siêu đô thị

C ỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI TỪ ĐÔ THỊ BIỂN

Trước thềm đại lễ 2.9 của dân tộc, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, quy mô hơn 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án lớn nhất được khởi công tại Khánh Hòa sau khi sáp nhập với Ninh Thuận và xác định mục tiêu bước vào giai đoạn phát triển mới 5 năm 2025 - 2030. Đồng thời, đây cũng là dự án đầu tiên của Sun Group tại Khánh Hòa, định vị là khu đô thị ven sông - kề biển, kết hợp an cư, thương mại và giải trí, góp phần kích hoạt kinh tế đêm bằng những khu vui chơi và show diễn đỉnh cao "cộp mác" Sun Group đã thành công tại Đà Nẵng và Phú Quốc.

Những khu đô thị lấn biển quy mô lớn, đẳng cấp cao sẽ là động lực phát triển mới của Khánh Hòa ẢNH: N.A

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang là dự án quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển đô thị của tỉnh Khánh Hòa. Đây không chỉ là một khu đô thị đa chức năng, đồng bộ, hiện đại… mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, gắn kết giữa đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Khi hoàn thành, dự án trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng sống cho người dân, gia tăng sức hút cho môi trường đầu tư và du lịch. Đây sẽ là cú hích quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khánh Hòa trên con đường hướng tới trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2030.

Việc hình thành mạng lưới đô thị biển cần được hiểu theo đúng nghĩa bao gồm: đô thị ven biển, đô thị đảo, đô thị trên biển, thậm chí cả loại hình đô thị ngầm dưới đáy biển trong tương lai. Muốn ra xa hơn, tiến sâu hơn thì phải có những căn cứ địa. Việc phát triển những đô thị biển, về mặt kinh tế được coi là cực phát triển mới, kết nối với các cực khác hình thành tuyến động lực quan trọng phát triển kinh tế. Đây là căn cứ địa, là bàn đạp để Khánh Hòa nói riêng cũng như các địa phương khác ở VN tiếp tục tiến biển, xuống sâu hơn, ra xa hơn. PGS-TS Nguyễn Chu Hồi

Thực tế, Khánh Hòa sau khi mở rộng sở hữu quỹ đất lớn, đường bờ biển dài nhất nước, đang trở thành điểm đến mới hút dòng vốn đầu tư vào các dự án lớn tại khu vực phía nam. Theo đó, trong nửa đầu năm, riêng tỉnh Khánh Hòa (cũ) thu hút 16 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 300.000 tỉ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và phát triển đô thị, nổi bật là các dự án tại Khu công nghiệp Ninh Diêm, Ninh Diêm 1, Ninh Xuân, cùng dự án mở rộng Nhà máy Hyundai giai đoạn 2. Đặc biệt, cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án lớn tại Khu kinh tế Vân Phong, đó là Khu đô thị mới Tu Bông và Khu đô thị mới Đầm Môn, với tổng vốn hơn 65.300 tỉ đồng. Ngay sau đó, ngày 31.8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp nhận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh). Bến cảng không chỉ tạo nên một điểm nhấn cảnh quan độc đáo, mà còn mở ra cơ hội đón tiếp du khách bằng đường biển, điểm trung chuyển chiến lược trên trục "hải trình vàng" châu Á nối Singapore, Hồng Kông, Philippines, Úc và VN.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản VN, nhận định Khánh Hòa hiện nay, đặc biệt khu vực phía nam, đang hội tụ mọi điều kiện để trở thành điểm đến lý tưởng của giới đầu tư và cả định cư, nhất là lĩnh vực du lịch, bất động sản. Nơi đây có khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, có nguồn hải sản phong phú, đa dạng góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực biển giàu sức hút. Khánh Hòa còn được thiên nhiên ban tặng 4 vịnh biển đẳng cấp quốc tế cùng hơn 7.600 ha san hô - một kho báu sinh thái vô giá để phát triển các loại hình du lịch biển, nghỉ dưỡng và đặc biệt là lặn biển chuyên nghiệp mà không phải điểm đến nào cũng có.

Không chỉ có thiên nhiên, sức hút của Khánh Hòa còn được củng cố nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tiếp cận dễ dàng cả về phía nam và phía bắc với mạng lưới đường cao tốc, cảng hàng không quốc tế và sắp tới là bến du thuyền. Ngoài ra, một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư là dư địa để gia tăng giá trị của bất động sản. Sau sáp nhập, hiện Khánh Hòa sở hữu quỹ đất rất lớn, một số khu vực như Cam Ranh vẫn giữ được quỹ đất sạch dồi dào - một yếu tố vô cùng quan trọng để quy hoạch bài bản, đồng bộ và tránh tình trạng phát triển manh mún, vốn là hạn chế tại nhiều TP biển khác đã đi trước. Mặt bằng giá đất cũng vẫn còn "mềm", vì vậy dư địa tăng trưởng giá trị vẫn còn rất lớn. Điều này tạo ra cơ hội kép cho nhà đầu tư: vừa an tâm về khả năng sinh lời, vừa có thể lựa chọn được những không gian sống rộng rãi, phù hợp cho một cuộc sống lâu dài bên biển.

Lấy đà tiến ra biển lớn

PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo đại dương toàn cầu, đánh giá: Khánh Hòa có nhiều lợi thế và hội tụ nhiều tiềm năng du lịch độc đáo, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kinh tế biển. Từ vẻ đẹp hoang sơ của các bãi biển (Dốc Lết, Bình Tiên, Ninh Chữ, Cà Ná,...); sự trù phú của những cánh đồng nho Thái An; sự kỳ vĩ của đồi cát Nam Cương, Sơn Hải, đến những di tích lịch sử, văn hóa Chăm, Raglai đặc sắc, cùng khí hậu nắng ấm quanh năm…, Khánh Hòa sẽ là điểm đến lý tưởng cho du lịch biển, đảo; du lịch sinh thái với chuỗi sản phẩm đa dạng, tạo doanh thu cao. Cảnh quan biển đảo và ven biển đa dạng, đẹp, độc đáo cho phép tỉnh mới phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm biển, đảo gắn với nghề cá giải trí, du lịch tàu biển, thủy phi cơ, thể thao, lặn biển... Bên cạnh đó, khả năng phát triển các khu du lịch đẳng cấp cao, du lịch tâm linh, du lịch vùng cát ven biển... tiếp tục thu hút đầu tư lớn để tạo thành những hành lang du lịch ven biển, du lịch biển, đảo.

Theo ông Nguyễn Chu Hồi, biển, đảo và vùng ven biển tiếp tục là lợi thế vượt trội của tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất. Phát huy các lợi thế "cộng hưởng" với trung tâm hành chính đặt tại Nha Trang (cũ), tỉnh Khánh Hòa mới hội tụ các tiềm năng và giá trị vượt trội để thúc đẩy phát triển kinh tế biển toàn diện, hiệu quả, xanh và bền vững với du lịch đẳng cấp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ven biển đặc thù, xây dựng chuỗi đô thị biển thông minh, cảng biển xanh, khu kinh tế - công nghiệp ven biển... Sự kết hợp giữa các cảng biển quốc tế, tiềm năng điện hạt nhân, và du lịch đa dạng từ Nha Trang đến Phan Rang tạo nên một thực thể kinh tế - xã hội mạnh mẽ, hướng ra đại dương.

Trong đó, vùng ven biển được xem là vùng kinh tế động lực, là nơi tập trung sôi động các hoạt động phát triển của các ngành. Giai đoạn trước, Nha Trang cũng giống như các đô thị ven biển trên thế giới và ở nước ta đều đã dựa trên mô hình: cảng - biển - đô thị - công nghiệp - dịch vụ. Kéo theo các cảng nước sâu sẽ là các khu kinh tế biển và rồi sẽ là TP cận kề cảng biển. Việc sáp nhập với Ninh Thuận đang mở ra hướng đi thuận lợi để Khánh Hòa hình thành các đô thị biển đúng nghĩa, tiến sâu ra biển lớn.