Chớp thời cơ để Khánh Hòa vươn ra biển lớn

Sở hữu loạt lợi thế "nhất nước"

Nghị quyết số 01 về tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2025 - 2030 vừa được Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành đặt mục tiêu sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2030. Nghị quyết đề ra 4 mục tiêu cụ thể với những nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế gồm: công nghiệp, năng lượng, du lịch dịch vụ và xây dựng đô thị.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành thành phố trực thuộc T.Ư ẢNH: MC

Vốn sở hữu nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nhất là cảnh quan môi trường sinh thái biển để phát triển kinh tế du lịch, Khánh Hòa sau khi sáp nhập với Ninh Thuận còn được bổ sung thêm các nguồn tài nguyên chiến lược, kết nối toàn diện không gian phát triển vùng ven biển Nam Trung bộ, hình thành cực tăng trưởng mới với tầm ảnh hưởng quốc gia và khu vực.

Việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong một chu kỳ dài không phải là một cuộc tốc hành mà là thách thức lớn, cần chuẩn bị những điều kiện mang nền tảng rất tốt và động lực rất mạnh. Tôi tin Khánh Hòa mới với chiến lược tốt chắc chắn sẽ thực hiện được. PGS-TS Trần Đình Thiên

Cụ thể, Khánh Hòa hiện nay sở hữu hơn 490 km đường bờ biển - dài nhất cả nước, diện tích mặt biển rộng với khoảng 200 đảo lớn, nhỏ và nhiều vịnh biển đẹp, nổi tiếng như vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh, vịnh Vĩnh Hy, vịnh Vân Phong. Đây cũng là tỉnh có nhiều cảng biển quốc tế nước sâu nhất cả nước, gồm: cảng Vân Phong, cảng Cam Ranh, cảng Cà Ná. Trong tương lai, khi mạng lưới đường bộ cao tốc Bắc - Nam được nối thông toàn tuyến, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa được xác nhận dài nhất trong số các tỉnh, thành phố. Chưa kể, theo quy hoạch, đây cũng sẽ là tỉnh có nhiều sân bay nhất cả nước với 4 sân bay.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa nói chung luôn đạt mức cao và tích cực. Giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng kinh tế bình quân tỉnh Khánh Hòa cũ ước đạt 8,2%, tỉnh Ninh Thuận cũ đạt 9,76%. Quy mô nền kinh tế tăng từng bước bền vững, năm 2024 tính chung cả hai tỉnh đạt trên 175.000 tỉ đồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới hiệu quả mô hình tăng trưởng theo hướng cân bằng, đa dạng hóa và phát triển vững chắc các nguồn lực.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng nhanh chóng được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông với các tuyến đường bộ cao tốc, đường liên vùng, đường ven biển, các cảng biển nước sâu phục vụ xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp và hoạt động du lịch quốc tế... Những thành quả này giúp thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương trong tỉnh cũng như giữa Khánh Hòa với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá sau sắp xếp, không gian phát triển của tỉnh được rộng mở, mạng lưới giao thông thuận lợi với đầy đủ loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không. Nguồn tài nguyên dồi dào và phong phú là lợi thế rất lớn để tỉnh tăng tốc phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển.

"Khánh Hòa hôm nay bước sang giai đoạn chuyển mình vào kỷ nguyên mới. Các tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng đất, mỗi địa phương trong tỉnh sẽ được cộng hưởng và phát huy tối đa, bổ trợ nhau để phát triển. Việc kết hợp hai nền kinh tế tương đồng sẽ bổ sung cho cơ cấu ngành nghề, tạo ra các chuỗi liên kết toàn diện và mở rộng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới hiệu quả, nhanh chóng hơn. Đứng trước thời cơ và vận mệnh lớn, "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" là điều kiện đủ để Khánh Hòa quyết tâm vượt mọi khó khăn, vươn tầm phát triển, hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2030, vững vàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Trần Quốc Nam khẳng định.

Chọn động lực ưu tiên để đột phá kinh tế

Nắm trong tay lợi thế hiếm có về tự nhiên, địa chính trị và vị trí trung tâm vùng duyên hải Nam Trung bộ, song lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thừa nhận với những hạn chế nội tại cùng tác động của những yếu tố ngoại cảnh, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tồn tại những bất cập cần khắc phục. Cụ thể, tăng trưởng một số ngành, lĩnh vực chưa bảo đảm tính bền vững; các động lực tăng trưởng mới chậm được khơi thông. Đặc biệt, việc thu hút đầu tư vào các vùng động lực còn một số hạn chế, chưa khai thác được hết những cơ chế, chính sách đặc thù; tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm còn chậm, nhất là các dự án giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, chủ yếu do vướng mắc quy hoạch, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, thông tin: Các chính sách ưu đãi tại Nghị quyết 55 của Quốc hội bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo lực đẩy cho phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những ưu đãi hiện hành vẫn chưa đủ sức cạnh tranh, đặc biệt là khi so sánh với các chính sách tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nhiều chính sách hiện nay không còn mang tính đặc thù, thiếu sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư với các cơ chế linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

PGS-TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá: Khánh Hòa sau sáp nhập đang có khí thế mới, động lực mới để lập được những kỳ tích tăng trưởng. Ngoài những lợi thế truyền thống đã được nêu ra, Khánh Hòa đang có thêm lợi thế rất mạnh về quy mô, không gian càng mở, quy mô càng lớn, nguồn lực càng dồi dào, nhất là nguồn lực về đất đai. Bên cạnh đó, Khánh Hòa và Ninh Thuận (cũ) đều là những địa phương có những lợi thế đặc biệt, không nơi nào có được. Lợi thế đó không phải là ghép cơ học mà là sự cộng hưởng các lợi thế lại với nhau tạo ra sức mạnh lớn. Đây cũng là 2 địa phương tạo được đà tăng trưởng tốt, thế tăng trưởng vững vàng, tạo điều kiện cho Khánh Hòa mới tiếp tục bứt lên. Vấn đề quan trọng là làm sao phát huy được những lợi thế, sự cộng hưởng đó.

Theo ông Trần Đình Thiên, đầu tiên, khi tích hợp các điều kiện phát triển mới, cấu trúc phát triển và động lực bắt nguồn từ lợi thế đều đã thay đổi nên Khánh Hòa mới sẽ cần điều chỉnh quy hoạch phát triển, lựa chọn lại các mục tiêu ưu tiên, nhấn mạnh những đột phá ưu tiên, tránh dàn trải. Cùng với đó, vì đặt ra mục tiêu tăng trưởng phi thường nên cách tiếp cận cũng phải theo tinh thần khác thường. Trong đó, trên tinh thần cơ chế chính sách mới, Khánh Hòa cần tiên phong tạo ra những hình mẫu phát triển, chú trọng thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư lớn có năng lực triển khai tốt, thực hiện các dự án quy mô bài bản, chất lượng, bền vững. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và trí tuệ, sáng tạo, làm nên những công trình biểu tượng, những thành quả phi thường, tạo sức bật lớn cho quá trình phát triển của tỉnh.