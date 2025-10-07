Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

2 phụ nữ đuối nước tử vong ở đập dâng Văn Phong

Đức Nhật
Đức Nhật
07/10/2025 12:14 GMT+7

Đến chơi ở đập dâng Văn Phong trong đêm, 2 phụ nữ bị đuối nước tử vong, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ngày 7.10, ông Nguyễn Văn Thứ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm, 2 người phụ nữ bị rơi xuống đập dâng Văn Phong, đuối nước tử vong.

- Ảnh 1.

Ra chơi tại đập dâng Văn Phong trong đêm, 2 phụ nữ bị đuối nước thương tâm

ẢNH: TÂY SƠN

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 6.10, Công an xã Bình Phú nhận được tin báo chị N.T.B.N (32 tuổi) và chị N.T.T.N (35 tuổi, cùng ở thôn Hòa Sơn) rơi xuống dòng nước tại đập dâng Văn Phong.

Theo người dân địa phương, tối cùng ngày, 2 người phụ nữ này cùng vài người khác lên đập  dâng Văn Phong chơi. Sau đó một người trượt chân rơi xuống nước, người còn lại đưa tay ra cứu rồi cũng rơi xuống theo. Đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về vụ đuối nước này.

Chơi ở đập dâng Văn Phong trong đêm, 2 người phụ nữ đuối nước - Ảnh 1.

Đến sáng 7.10, thi thể người phụ nữ còn lại đã được tìm thấy

ẢNH: TÂY SƠN

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể chị N.T.B.N. Đến khoảng 9 giờ ngày 7.10, thi thể chị N.T.T.N đã được tìm thấy tại khu vực sông Kôn, cách đập dâng Văn Phong khoảng 2,5 km.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 phụ nữ rơi xuống đập dâng Văn Phong, bị đuối nước tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

