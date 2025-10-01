Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
Video Đời sống

Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc

Bình Thiên
Bình Thiên
01/10/2025 21:45 GMT+7

Một đoạn clip ghi lại cảnh chủ quán ăn ở Huế lớn tiếng chửi bới, đe dọa một nhân viên lớn tuổi vì tranh chấp lương bổng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. Hành vi dùng lời lẽ thô tục, áp đặt và buộc nhân viên ký nhận dù chưa nhận đủ tiền không chỉ phản cảm mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quyền lợi, nhân phẩm của người lao động.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ clip lại cuộc hội thoại giữa một người đàn ông (được cho là chủ quán ăn trên đường Đồng Khởi, P.Thuỷ Xuân, TP.Huế) và một người phụ nữ lớn tuổi (nhân viên của quán). Điều khiến người xem bức xúc là trong clip, người đàn ông liên tục chửi bới, dùng lời thô tục để nói về việc trừ lương của một nhân viên lớn tuổi. Thậm chí, người này còn yêu cầu nữ nhân viên ký vào giấy, cam kết đã nhận đủ tiền.

Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc

Theo đoạn clip ghi lại, nữ nhân viên không chấp nhận việc bị chủ quán trừ lương vì cho rằng những lỗi sai mà chủ quán đưa ra là không hợp lý, cả hai tiếp tục tranh cãi.

Điều khiến người xem càng bức xúc là trong đoạn hội thoại ngắn, người đàn ông liên tục đập tay lên bàn, chỉ vào mặt và chửi nữ nhân viên lớn tuổi. Được biết, người phụ nữ trong đoạn clip từng là nhân viên tạp vụ của của quán ăn này.

Mới đây nhất, người đăng tải đoạn clip đôi co gây bức xúc này (có tên tài khoản Facebook là Bùi Hữu Tịnh), tiếp tục đăng thêm 1 đoạn clip mới, được trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh người chủ quán trên đi xe máy, cùng 3 thanh niên khác đứng trước nhà mình và có những lời đe doạ.

Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc - Ảnh 1.

Camera an ninh, ghi lại cảnh người chủ quán trên đi xe máy, cùng 3 thanh niên khác đứng trước nhà người đăng clip và có những lời đe doạ

Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, tài khoản Bùi Hữu Tịnh cũng từng đăng tải bài viết nhằm phản ánh việc chủ quán ăn chèn ép, trừ lương nhân vô viên lý.

Liên quan đến các đoạn clip đang gây xôn xao dư luận này, ngày 1.10, lãnh đạo UBND P.Thủy Xuân (TP.Huế) cho biết sẽ xác minh, làm rõ vấn đề.

Tin liên quan

Hàng xóm giúp gia đình dời rạp cưới vì bão Bualoi

Hàng xóm giúp gia đình dời rạp cưới vì bão Bualoi

80 mâm cỗ đã được người dân, hàng xóm nhanh chóng chung tay di dời chỉ trong hơn 30 phút. Một đám cưới tưởng chừng “đổ xuống sông xuống biển” bỗng trở thành kỷ niệm khó quên của tình làng nghĩa xóm.

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Khám phá thêm chủ đề

chủ quán ăn Huế Huế chửi bới đe dọa bức xúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận