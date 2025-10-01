Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ clip lại cuộc hội thoại giữa một người đàn ông (được cho là chủ quán ăn trên đường Đồng Khởi, P.Thuỷ Xuân, TP.Huế) và một người phụ nữ lớn tuổi (nhân viên của quán). Điều khiến người xem bức xúc là trong clip, người đàn ông liên tục chửi bới, dùng lời thô tục để nói về việc trừ lương của một nhân viên lớn tuổi. Thậm chí, người này còn yêu cầu nữ nhân viên ký vào giấy, cam kết đã nhận đủ tiền.

Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc

Theo đoạn clip ghi lại, nữ nhân viên không chấp nhận việc bị chủ quán trừ lương vì cho rằng những lỗi sai mà chủ quán đưa ra là không hợp lý, cả hai tiếp tục tranh cãi.

Điều khiến người xem càng bức xúc là trong đoạn hội thoại ngắn, người đàn ông liên tục đập tay lên bàn, chỉ vào mặt và chửi nữ nhân viên lớn tuổi. Được biết, người phụ nữ trong đoạn clip từng là nhân viên tạp vụ của của quán ăn này.

Mới đây nhất, người đăng tải đoạn clip đôi co gây bức xúc này (có tên tài khoản Facebook là Bùi Hữu Tịnh), tiếp tục đăng thêm 1 đoạn clip mới, được trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh người chủ quán trên đi xe máy, cùng 3 thanh niên khác đứng trước nhà mình và có những lời đe doạ.

Camera an ninh, ghi lại cảnh người chủ quán trên đi xe máy, cùng 3 thanh niên khác đứng trước nhà người đăng clip và có những lời đe doạ Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, tài khoản Bùi Hữu Tịnh cũng từng đăng tải bài viết nhằm phản ánh việc chủ quán ăn chèn ép, trừ lương nhân vô viên lý.

Liên quan đến các đoạn clip đang gây xôn xao dư luận này, ngày 1.10, lãnh đạo UBND P.Thủy Xuân (TP.Huế) cho biết sẽ xác minh, làm rõ vấn đề.