Vài tuần qua, đề xuất sửa đổi cách tính thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh đang trở thành tâm điểm tranh luận. Hai điểm đáng chú ý nhất, miễn thuế cho doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm và áp thuế 17% trên lợi nhuận thay cho thuế khoán đã thổi bùng làn sóng tranh luận.

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu: Hộ kinh doanh lo, chuyên gia đề xuất lên 1 tỉ

Theo dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, các quy định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, với mục tiêu cải thiện công bằng trong chính sách thuế.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin vừa được công bố, nhiều chuyên gia và hộ kinh doanh cho rằng quy định chưa thực thi đã tiềm ẩn nguy cơ lỗi thời do mức doanh thu quá thấp, không phù hợp với tình hình giá cả và thực tế của nền kinh tế.

Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, từ 1.1.2026, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), gấp đôi mức miễn thuế hiện tại (100 triệu đồng/năm).

Tuy nhiên, đa số hộ kinh doanh cho rằng, ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm là quá thấp và không phù hợp với tình hình giá cả, thực tế nền kinh tế.

Theo quy định hiện hành, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu ẢNH: HỒ HIỀN

Cụ thể, doanh thu 200 triệu đồng/năm, tương đương chưa đến 17 triệu đồng/tháng, bị xem là một con số không phản ánh đúng chi phí vận hành, giá cả leo thang và mức sống tối thiểu hiện tại, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Không ít người cảnh báo rằng, nếu không điều chỉnh hợp lý, chính sách này có nguy cơ tạo thêm gánh nặng cho nhóm kinh doanh nhỏ lẻ, thay vì hỗ trợ họ phục hồi sau dịch và khó khăn kinh tế.

Dựa trên trung bình của nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế, ông Nguyễn Văn Được, chuyên gia về thuế cho rằng mức hợp lý nhất để miễn thuế cho hộ kinh doanh hiện nay là khoảng 1 tỉ đồng/năm, một con số vừa sát với thực tế thị trường, vừa đảm bảo công bằng trong chính sách thuế.

Trở lại với đề xuất áp thuế dựa trên doanh thu, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc vậy cơ sở nào để xác định đúng mức doanh thu của các hộ kinh doanh.

Về khía cạnh này, ông Được cho rằng người dân không cần quá lo lắng vì cơ quan thuế luôn có cách tính riêng và luôn có biện pháp thích hợp với những trường hợp khai khai không trung thực.

