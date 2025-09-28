Trưa 28.9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), TP.Huế chứng kiến gió rít lên như tiếng gầm, mưa trút trắng trời khiến những con đường quen trở nên nguy hiểm.

Hành động đẹp giữa bão số 10: Xe tải làm 'lá chắn' che chở người đi đường

Giữa lúc mưa gió càn quét các tuyến đường, nhiều người hối hả tìm mọi cách để trở về nhà tránh bão, hành động đẹp của các tài xế khi quyết định dùng thân xe để chắn gió nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Chỉ trong vài giờ, mạng xã hội lan truyền các clip ghi lại cảnh các tài xế xe ô tô, xe tải đã biến chiếc xe của mình thành những "lá chắn thép" bảo vệ người đi xe máy.

Đơn cử, một đoạn clip được ghi lại cảnh tượng một người đi xe máy trên đường Đống Đa (TP.Huế) đã bị gió bão quật ngã giữa đường. Trong khoảnh khắc nguy cấp đó, một tài xế chiếc xe tải ngay lập tức cho xe lùi lại, dùng thân xe để chắn gió, tạo ra một vùng an toàn tạm thời để hỗ trợ cô gái đứng dậy.

Bão số 10 sắp đổ bộ, gió rít từng cơn ở Huế

Cũng trong cùng thời điểm này, một "bức tường" chắn gió khác lại được dựng lên tại khu vực Đập Đá (TP.Huế). Nhiều xe ô tô đã đồng loạt di chuyển chậm rãi, tạo thành một hàng chắn kiên cố bảo vệ những chiếc xe máy đang khó khăn vượt qua đoạn đường trống, nơi đang chống chọi với gió mạnh kèm mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10.

Những khoảnh khắc chân thực này, được người dân kịp thời ghi lại, nhận được sự lan tỏa mạnh mẽ và cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.