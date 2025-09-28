Từ ngày 25.9 - 28.9, Hội chợ Thực phẩm Thế giới Ấn Độ 2025 (World Food India – WFI 2025) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Bharat Mandapam, New Delhi. Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam được lựa chọn là quốc gia trọng điểm tại sự kiện do Bộ Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Ấn Độ tổ chức.

Thực phẩm Việt Nam tìm chỗ đứng ở thị trường tỉ dân Ấn Độ

Phát biểu tại lễ cắt băng khai trương Khu gian hàng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải khẳng định: việc tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế như WFI 2025 không chỉ giúp mở rộng cơ hội hợp tác thương mại mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sản phẩm Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là thị trường Ấn Độ đầy tiềm năng với hơn 1,45 tỉ dân.

Khu gian hàng Việt Nam năm nay nổi bật với diện tích 150 m², quy tụ 15 doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, mang đến hàng trăm sản phẩm chất lượng cao, đa dạng và giàu bản sắc như: cà phê Napoli, sữa hạt Vinamilk, bánh dừa Mỹ Phương Food, hạt điều – gạo – trái cây chế biến của Nuts House, nước trái cây của Thực phẩm Bảo Hưng, tương ớt Chilica, thực phẩm hữu cơ của Duy Anh Foods, Eherbal,… Các sản phẩm này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà mua trong nước và quốc tế, cũng như khách tham quan.

Việc Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là quốc gia đối tác tại WFI không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ấn Độ đối với các sản phẩm thực phẩm Việt Nam mà còn khẳng định quyết tâm chung giữa hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Trong đó, ngành nông sản – thực phẩm được xác định là một trong những lĩnh vực chiến lược, giàu tiềm năng và đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ.

Hội chợ Thực phẩm Thế giới Ấn Độ 2025 mở ra cơ hội quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng thị trường Ấn Độ, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và tăng cường hiện diện tại một trong những thị trường lớn và phát triển nhanh nhất thế giới.