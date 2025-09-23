Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đề xuất 17% thuế trên lợi nhuận: Tiểu thương kêu trời vì quá cao
Video Đời sống

Đề xuất 17% thuế trên lợi nhuận: Tiểu thương kêu trời vì quá cao

Hồ Hiền - Võ Hiếu
23/09/2025 04:50 GMT+7

Từ ngày 1.1.2026, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thuế khoán, thay bằng cách tính thuế 17% trên lợi nhuận đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Mức thuế này được xem là công bằng 'ai lãi nhiều, đóng nhiều, ai lãi ít, đóng ít'. Nhưng nhiều tiểu thương cho rằng quá cao so với sức chịu đựng hiện nay khi buôn bán ế ẩm, chi phí tăng cao, và việc chứng minh chi phí đầu vào bằng hóa đơn

Thuế, thời gian qua vẫn luôn là chủ đề nóng hổi được nhiều người dân quan tâm. Bộ Tài chính vừa có đề xuất áp dụng cách tính thuế mới với cá nhân kinh doanh là 17% trên lợi nhuận.

Điều này được cho là bước đệm để cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Tuy nhiên các chủ hộ kinh doanh lo rằng con số 17% là cao, rất khó cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Đề xuất 17% thuế trên lợi nhuận: Tiểu thương kêu trời vì quá cao

Chia sẻ với chúng tôi, bà Vũ Thị Ngọc Quanh (48 tuổi) cho biết: "Đóng thuế 17% trên tiền lời chắc không ổn. Cao lắm. Ví dụ một ngày lời 200.000 đồng thôi, mà đã mất 34.000 đồng cho thuế rồi, còn lại chỉ hơn 160.000 đồng, vậy thì lấy gì chi phí ăn uống, điện nước, mặt bằng?"

Bà cũng cho biết hiện nay tình hình kinh doanh đang ế ẩm, sức mua yếu, nếu bắt buộc phải đóng thuế ở mức này thì nhiều người sẽ khó trụ nổi.

Đề xuất 17% thuế trên lợi nhuận: Tiểu thương kêu trời vì quá cao - Ảnh 1.

Nhiều người dân cho rằng mức thuế 17% với hộ kinh doanh là cao, rất khó cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ

ẢNH: HỒ HIỀN

Câu hỏi được nhiều tiểu thương đặt ra: Nếu đặt mức thuế 17% dựa trên tiền lãi, họ sẽ buộc phải tăng giá sản phẩm để bù vào. Nhưng làm vậy thì khách hàng sẽ quay lưng.

"Vấn đề là mà cái mức lợi nhuận thì không đủ. Mà nếu mà bây giờ mình cộng vô giá để mình bán để mình có được 17% đó thì cái giá nó sẽ không còn hợp lý nữa. Thì bắt buộc người tiêu dùng sau cùng sẽ là người chịu", một tiểu thương buôn bán ở phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) chia sẻ.

Nhiều người đồng thuận rằng chính sách thu thuế dựa trên lợi nhuận là công bằng, ai lãi nhiều, đóng nhiều; lãi ít đóng thuế ít. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất đối với cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh lâu này là chứng minh chi phí đầu vào bằng hóa đơn, chứng từ.

Đồng tình rằng đã kinh doanh là phải đóng thuế, song nhiều hộ kinh doanh cũng bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính có sự nghiên cứu, tính toán "hợp tình, hợp lý và thực tế hơn". Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

