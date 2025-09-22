Bộ Tài chính đề xuất cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ 200 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đồng bộ với luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế TNDN và chủ trương bỏ khoán thuế từ 1.1.2026.

Tuy vậy, đa số cho rằng doanh thu 200 triệu đồng trong một năm là quá thấp và "không phù hợp với tình hình giá cả, thực tế nền kinh tế".

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu/năm: Gánh xôi, gánh chè cũng phải đóng

Làm một phép tính đơn giản, nếu buôn bán cả năm không nghỉ, thì với mức doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm mới được miễn thuế, trung bình một ngày, hộ kinh doanh chỉ cần đạt doanh thu trên 540.000 đồng, chưa bao gồm các chi phí đầu vào, là đã phải đóng thuế.

Nhiều người dân cho rằng, với con số này, mức doanh thu 540.000 đồng/ngày chỉ tương đương bán 10 tô bún bò, hủ tíu mỗi ngày (mức giá 50.000 - 55.000 đồng/tô); tương đương đâu đó 15-20 phần ăn bình dân (với mức giá dao động khoảng 30.000 đến 35.000 đồng).

Mức doanh thu 540.000 đồng/ngày chỉ tương đương bán 15-20 suất cơm tấm mỗi ngày (với mức giá dao động khoảng 30.000 đến 35.000 đồng) ẢNH: HỒ HIỀN

"Nếu mà 500.000 thì một gánh xôi, một gánh chè cũng phải đóng thuế. 200 triệu là khó khăn với tất cả mọi người. Vì chia ra thì mỗi tháng khoảng mười mấy triệu, một ngày vài trăm ngàn thôi là phải nộp thuế rồi.", một người dân chia sẻ.

Dự thảo luật Quản lý thuế sửa đổi đề xuất chia hộ, cá nhân kinh doanh thành 4 nhóm theo doanh thu. Nhóm 1 có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm không phải nộp thuế; nhóm 2 doanh thu từ 200 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; nhóm 3 từ 1 - 3 tỉ đồng (sản xuất) hoặc 1 - 10 tỉ đồng (dịch vụ); nhóm 4 có doanh thu hơn hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, nhóm 3 và 4 sẽ phải dùng hóa đơn điện tử và áp dụng chế độ kế toán phù hợp.

Tuy nhiên, qua ghi nhận, nhiều người dân cho rằng xét chi phí hoạt động của hộ kinh doanh trong bối cảnh hiện nay, với giá cả nguyên liệu, nhân công và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, mức doanh thu 200 triệu đồng/năm là khó có thể phản ánh đúng quy mô và hiệu quả hoạt động thực tế.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.