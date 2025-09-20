Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa, bạn đọc tiếc nuối ghé thăm lần cuối
Video Đời sống

Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa, bạn đọc tiếc nuối ghé thăm lần cuối

Hồ Hiền - Trân Dương
20/09/2025 04:51 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, nhà sách Cá Chép chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) sẽ chính thức đóng cửa sau hơn 10 năm gắn bó. Nhiều độc giả tiếc nuối ghé thăm lần cuối, có người từ Hà Nội vừa đặt chân đến TP.HCM đã tranh thủ ghé thăm cơ sở này lần cuối.

Những ngày giữa tháng 9.2025, nhà sách Cá Chép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) nhộn nhịp khách ghé, nhưng không khí có chút khác lạ…

Bên ngoài nhà sách, ngay phía trên những dãy xe xếp hàng san sát nhau, những tấm băng rôn xanh ghi rất to dòng chữ "Cảm ơn các bạn" và "Chào tạm biệt", kèm theo thông tin giảm giá đến 80%, như một cách để nhà sách Cá Chép Minh Khai tri ân tới khách hàng đã tin tưởng và gắn bó.

Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa, bạn đọc tiếc nuối ghé thăm lần cuối

Chiều 9.8, thông tin từ fanpage chính thức của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người yêu sách tại TP.HCM không khỏi tiếc nuối: chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, sẽ chính thức dừng hoạt động kể từ ngày 24.9.2025.

Khi chỉ còn đâu đó hơn 1 tuần nữa là chính thức đóng cửa, nhà sách luôn đông khách ghé xem và mua sách, bất kể là trong tuần hay cuối tuần.

Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa - Ảnh 1.

Bên ngoài nhà sách, những tấm băng rôn to kèm lời chào tạm biệt

ẢNH: HỒ HIỀN

Đây là một trong những địa điểm quen thuộc với nhiều bạn trẻ, sinh viên và cả những người đã gắn bó suốt hơn 10 năm qua.

Bà Mai (60 tuổi, đến từ Hà Nội) có chuyến công tác tại TP.HCM khi nghe tin nhà sách sóng đóng cửa, cũng tranh thủ thu xếp ghé thăm.

"Tôi đáp máy bay xuống Sài Gòn buổi trưa thì ngay chiều nay tức tốc đi ra Cá Chép ngay lập tức. Nhưng mà tự nhiên lại nhìn thấy dòng chữ chào tạm biệt cho nên là tự dưng cảm thấy rất là buồn thật lòng là như thế. Mà cũng chỉ cầu mong là Cá Chép luôn luôn tồn tại chứ đừng có mà chào tạm biệt nhiều lần quá thì sẽ rất buồn. Thực lòng là vậy", bà Mai chia sẻ.

Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa - Ảnh 2.

Bà Mai (60 tuổi, đến từ Hà Nội)

ẢNH: HỒ HIỀN

Trong thông báo, đơn vị vận hành cho biết việc đóng cửa cơ sở này nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ tại chi nhánh 211-213 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Nhà sách cũng lý giải đây là bước đi tất yếu trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử và thói quen mua sắm trực tuyến.

Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa - Ảnh 3.

Trên nhiều kệ, sách cũng dần vơi, đếm ngược theo ngày nhà sách này đóng cửa

ẢNH: HỒ HIỀN

Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai đóng cửa - Ảnh 4.

Đây là một trong những địa điểm quen thuộc với nhiều bạn trẻ, sinh viên

ẢNH: HỒ HIỀN

Chi nhánh nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai sẽ chính thức dừng hoạt động kể từ ngày 24.9.2025, nghĩa là chỉ còn vỏn vẹn khoảng 1 tuần nữa để các vị khách yêu mến nơi này có thể ghé thăm lần cuối.

Trên nhiều kệ, sách đã vơi đi ít nhiều. Nhiều người đến không chỉ để mua sách, mà còn để lưu lại chút kỷ niệm.

