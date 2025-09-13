Cứ mỗi khi Apple ra mắt một mẫu iPhone mới – chiếc điện thoại phổ biến nhất nhì hành tinh – chúng ta lại thấy cảnh tượng khách hàng xếp hàng dài ở các cửa hàng. Có thể đó là những người yêu công nghệ thật sự, nhưng cũng có khi là những “tay buôn” tranh thủ cơ hội. Dù thế nào, không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ mà những chiếc điện thoại của Apple mang lại. Ở trên MXH hiện nay đang có trend so sánh khá thú vị như là 1 chiếc iPhone 17 bằng 40 lon sữa bột em bé - 150 bịch tã hay là mấy tấn gạo, mấy trăm tô phở.

Giới trẻ, người nước ngoài nghĩ sao về việc đầu tư nhiều tiền cho một chiếc điện thoại thông minh? Mời quý vị theo dõi video.

Trend so giá iPhone 17 với chỉ vàng, lon sữa, tô phở: Đầu tư hàng chục triệu có xứng đáng?

Theo thông tin từ Apple Store Việt Nam, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia đầu tiên mở bán iPhone 17. Điều này có nghĩa là Việt Nam đã được nâng cấp thứ tự ưu tiên trong chiến lược phát hành iPhone của Apple. Nhờ vậy, người hâm mộ không còn phải tốn kém đặt vé máy bay sang Hồng Kông hay Singapore để xếp hàng mua những chiếc iPhone 17 đầu tiên.

iPhone gây sốt mới lần ra dòng mới ẢNH: APPLE

Vào ngày 19.9 tới đây, những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ chính thức được bán ra tại Việt Nam. Liệu chiếc điện thoại này có còn giữ được sức hút mạnh mẽ như những "người anh em" trước đó hay không?