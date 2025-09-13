Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giao thông qua cầu Bình Triệu 'dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng
Video Đời sống

Giao thông qua cầu Bình Triệu 'dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng

Võ Hiếu
Võ Hiếu
13/09/2025 08:51 GMT+7

Chiều 12.9, ghi nhận tại cầu Bình Triệu (TP.HCM) cho thấy giao thông đã bớt căng thẳng. Nhờ phương án phân luồng hợp lý và lực lượng CSGT túc trực điều tiết, dòng phương tiện dù đông nhưng không còn cảnh ùn ứ, 'đứng bánh' như những ngày đầu.

Chiều 12.9, vào khung giờ cao điểm (khoảng 17 giờ), phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt và ghi nhận tại khu vực cầu Bình Triệu, nơi đang tiến hành sửa chữa cầu Bình Triệu 1.

Mặc dù với mật độ lưu thông lớn tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, tình trạng kẹt xe có xảy ra nhưng không còn cảnh ùn ứ nghiêm trọng hay "đứng bánh" kéo dài như những ngày trước.

Đóng cầu Bình Triệu 1: 'Dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng - Ảnh 1.

Đóng cầu Bình Triệu 1: 'Dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng

ẢNH: VÕ HIẾU

Đóng cầu Bình Triệu 1: 'Dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng - Ảnh 2.

Tình trạng kẹt xe có xảy ra nhưng không còn cảnh ùn ứ nghiêm trọng hay "đứng bánh" kéo dài như những ngày trước

ẢNH: VÕ HIẾU


Theo phương án phân luồng hiện nay, ô tô được chuyển toàn bộ sang cầu Bình Triệu 2, trong khi cầu Bình Triệu 1 được ưu tiên cho xe máy lưu thông. Lực lượng CSGT TP.HCM cùng các đơn vị chức năng đã có mặt từ sớm để túc trực, hướng dẫn, điều tiết và phân luồng nhằm giảm áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm.

Đóng cầu Bình Triệu 1: 'Dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT TP.HCM cùng các đơn vị chức năng đã có mặt từ sớm để túc trực, hướng dẫn, điều tiết và phân luồng nhằm giảm áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm

ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều người dân cho biết, trong vài ngày đầu khi phương án phân luồng được áp dụng, tình trạng kẹt xe cứng, ùn ứ xảy ra liên tục vì chưa kịp thích nghi với lối đi mới. Đến nay, việc lưu thông đã trở nên "dễ thở" hơn, dù kẹt xe vẫn xuất hiện nhưng các phương tiện có thể di chuyển chậm.

Để giảm ùn tắc, Sở Xây dựng và Công an TP.HCM đã thống nhất nhiều giải pháp: đảo chiều một số tuyến hẻm, điều chỉnh dòng xe ở đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống quốc lộ 13, bổ sung đèn tín hiệu tại vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng – quốc lộ 13, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung làm ban đêm. TP.HCM cũng tăng cường giám sát bằng camera, thông báo tình hình giao thông trên bảng quang báo và các kênh phát thanh để người dân lựa chọn lộ trình khác.

Đóng cầu Bình Triệu 1: 'Dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng - Ảnh 4.

Nhờ các giải pháp đồng bộ cùng sự túc trực của lực lượng chức năng, hiện giao thông khu vực cầu Bình Triệu đã có nhiều chuyển biến tích cực

ẢNH: VÕ HIẾU

Lộ trình lưu thông thay thế khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 như sau:

Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh).

Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Nguyễn Xí - đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Đóng cầu Bình Triệu 1: 'Dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng - Ảnh 5.

Xe ô tô rẽ nhánh di chuyển lên cầu Bình Triệu 2 hướng ra đường Phạm Văn Đồng

ẢNH: VÕ HIẾU

Trong thời gian trên, cầu Bình Triệu 2 điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5 m (cấm xe 2 - 3 bánh lưu thông).

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2 - 3 bánh, xe ô tô con;

Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô;

Nhờ các giải pháp đồng bộ cùng sự túc trực của lực lượng chức năng, hiện giao thông khu vực cầu Bình Triệu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù mật độ phương tiện vẫn cao vào giờ cao điểm, song tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Bình Triệu 1 cầu Bình Triệu 2 Cầu Bình Triệu nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 ùn tắc kẹt xe Phân luồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận