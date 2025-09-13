Giao thông qua cầu Bình Triệu 'dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng

Chiều 12.9, vào khung giờ cao điểm (khoảng 17 giờ), phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt và ghi nhận tại khu vực cầu Bình Triệu, nơi đang tiến hành sửa chữa cầu Bình Triệu 1.

Mặc dù với mật độ lưu thông lớn tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, tình trạng kẹt xe có xảy ra nhưng không còn cảnh ùn ứ nghiêm trọng hay "đứng bánh" kéo dài như những ngày trước.

Đóng cầu Bình Triệu 1: 'Dễ thở' hơn sau nhiều ngày kẹt cứng ẢNH: VÕ HIẾU

Theo phương án phân luồng hiện nay, ô tô được chuyển toàn bộ sang cầu Bình Triệu 2, trong khi cầu Bình Triệu 1 được ưu tiên cho xe máy lưu thông. Lực lượng CSGT TP.HCM cùng các đơn vị chức năng đã có mặt từ sớm để túc trực, hướng dẫn, điều tiết và phân luồng nhằm giảm áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm.

Lực lượng CSGT TP.HCM cùng các đơn vị chức năng đã có mặt từ sớm để túc trực, hướng dẫn, điều tiết và phân luồng nhằm giảm áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều người dân cho biết, trong vài ngày đầu khi phương án phân luồng được áp dụng, tình trạng kẹt xe cứng, ùn ứ xảy ra liên tục vì chưa kịp thích nghi với lối đi mới. Đến nay, việc lưu thông đã trở nên "dễ thở" hơn, dù kẹt xe vẫn xuất hiện nhưng các phương tiện có thể di chuyển chậm.

Để giảm ùn tắc, Sở Xây dựng và Công an TP.HCM đã thống nhất nhiều giải pháp: đảo chiều một số tuyến hẻm, điều chỉnh dòng xe ở đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống quốc lộ 13, bổ sung đèn tín hiệu tại vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng – quốc lộ 13, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung làm ban đêm. TP.HCM cũng tăng cường giám sát bằng camera, thông báo tình hình giao thông trên bảng quang báo và các kênh phát thanh để người dân lựa chọn lộ trình khác.

Lộ trình lưu thông thay thế khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 như sau:

Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh).

Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Nguyễn Xí - đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Xe ô tô rẽ nhánh di chuyển lên cầu Bình Triệu 2 hướng ra đường Phạm Văn Đồng ẢNH: VÕ HIẾU

Trong thời gian trên, cầu Bình Triệu 2 điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5 m (cấm xe 2 - 3 bánh lưu thông).

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2 - 3 bánh, xe ô tô con;

Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô;

Nhờ các giải pháp đồng bộ cùng sự túc trực của lực lượng chức năng, hiện giao thông khu vực cầu Bình Triệu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù mật độ phương tiện vẫn cao vào giờ cao điểm, song tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.