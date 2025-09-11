Tân sinh viên 'cắn răng' thuê hộp ngủ dù biết thiếu an toàn, bí bách

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
11/09/2025 10:09 GMT+7

Mô hình hộp ngủ (sleep box) đang ngày càng phổ biến ở TP.HCM, trở thành lựa chọn của nhiều tân sinh viên nhờ giá rẻ và tiện lợi, dù không gian chật hẹp và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

Những năm gần đây, một mô hình trọ mới xuất hiện ở các thành phố lớn, được gọi là sleep box - Hộp ngủ. Giống như ký túc xá, sleep box là mô hình chia sẻ phòng cho nhiều người với dạng giường tầng, chỉ có điều sleep box nhỏ hơn nhiều và được bao kín mít, giống như một chiếc hộp đúng nghĩa.

Ở quanh các trường khu vực quận 5 cũ như Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM hay Trường ĐH Y Dược TP.HCM có khá nhiều mô hình hộp ngủ như thế này. Trên các hội nhóm cho thuê nhà trọ, chỉ cần tìm kiếm “hộp ngủ” hoặc “sleep box” là sẽ thấy rất nhiều bài đăng cho thuê.

Một số sinh viên cho biết dù nhận thức được hộp ngủ thiếu an toàn về PCCC và ở chung với nhiều người cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng vì kinh tế eo hẹp, các em không có nhiều lựa chọn.

Hộp ngủ này có bề ngang 1,1 m mỗi hộp. Phòng này có tổng cộng 8 hộp

ẢNH: HOÀNG THIÊN

Hộp ngủ ở TPHCM nhìn chung là không hợp pháp vì đa số các mô hình hộp ngủ hiện tại đều vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ và an toàn công trình xây dựng, không đảm bảo môi trường sống và mật độ người theo luật định. Sở Xây dựng TP.HCM và các cơ quan chức năng đang nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của loại hình này, đặc biệt là các hộp ngủ siêu nhỏ, do tiềm ẩn nhiều rủi ro cao cho người sử dụng. Mặc dù vậy, với những ưu điểm về giá cả và sự thuận tiện, nhiều sinh viên vẫn tiếp tục "cắn răng" lựa chọn hình thức lưu trú này, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn.

