Một người ngồi bên một thau cá, vừa livestream vừa thả cá. Tuy nhiên, người phóng sinh không thả hết số cá trong thau xuống nước mà vớt mỗi lần 1 - 2 con hoặc thả theo số lượng được yêu cầu, rồi đọc tên, năm sinh mà người xem livestream để lại ở phần bình luận.

Người livestream phóng sinh cho rằng, bản thân phóng sinh xuất phát từ tâm. Trên trang cá nhân của người này cũng để lại số liên lạc, số tài khoản. Một số người bình luận đã cùng ủng hộ để chủ kênh phóng sinh cá.

Tháng 7 âm lịch, phóng sinh giùm qua livestream: Tranh cãi gay gắt

"Mình vừa chuyển khoản cho gia đình bạn 20 bé rồi", "Chị đã chuyển khoản vào tài khoản 60 rồi"... là những bình luận trên kênh của tài khoản này.

Trên mạng xã hội TikTok, chỉ cần search từ khóa "phóng sinh online" là ra vô số video tương tự, từ nhiều kênh khác nhau. Có người livestream phóng sinh hữu duyên, nhưng cũng có người công khai giá là 3.000 đồng/con.

Dưới phần bình luận của các đoạn clip này thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Có người thắc mắc "phước kiếm dễ vậy sao. Tự tay mình làm đôi khi còn chưa được".

Một người khác nghi ngờ liệu ở dưới ao có cái lưới nào không. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của dân mạng.

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An (TP.HCM) bày tỏ xót xa khi xem những đoạn clip này.

Vị thượng tọa khẳng định phóng sinh online như vậy là không phù hợp.