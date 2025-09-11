Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều sinh viên vẫn thuê?

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
11/09/2025 09:57 GMT+7

Mặc dù không gian chật hẹp và thiếu an toàn, mô hình hộp ngủ (sleep box) với giá rẻ và gần trung tâm vẫn trở thành lựa chọn của nhiều tân sinh viên tại TP.HCM, đặc biệt là khi đối mặt với khó khăn tìm kiếm nơi trọ hợp lý.

Gian nan tìm trọ khi năm học đã bắt đầu

Mùa tựu trường đã đến, nhưng không ít tân sinh viên vẫn loay hoay tìm kiếm chỗ ở phù hợp. Đặc biệt đối với các sinh viên từ các tỉnh xa, việc tìm phòng trọ là một trong những thử thách đầu tiên khi bước vào cuộc sống tự lập. Trong khi đó, mô hình sleep box (hộp ngủ) ngày càng phổ biến ở TP.HCM, là lựa chọn của nhiều sinh viên nhờ giá cả phải chăng và sự tiện lợi.

Sleep box là dạng phòng ngủ chia sẻ, mỗi “hộp ngủ” nhỏ hẹp, kín mít, chỉ đủ cho một người nằm. Khác với ký túc xá, những chiếc hộp này thiếu không gian và không khí lưu thông, tạo cảm giác bí bách. Tuy nhiên, với giá cả dưới 2 triệu đồng/tháng, bao gồm điện nước, có máy lạnh 24/24; nhiều sinh viên vẫn sẵn sàng "cắn răng" chấp nhận.

Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều tân sinh viên vẫn thuê? - Ảnh 1.

Nam sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM đi tìm trọ dạng hộp ngủ vì giá rẻ và gần trường

ẢNH: Hoàng Thiên

PV đã theo chân một nam sinh viên năm nhất từ miền Trung vào TP.HCM, trải nghiệm dịch vụ hộp ngủ tại khu vực Q.5 và Q.10 cũ.

Thông thường các hộp ngủ được bố trí trong các phòng của 1 căn nhà bên trong hẻm nhỏ. Mỗi nhà có từ 3 đến 5 tầng, mỗi tầng có thể bố trí từ 6 đến 8 hộp ngủ.

Tân sinh viên 'cắn răng' thuê hộp ngủ dù biết thiếu an toàn, bí bách

Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều tân sinh viên vẫn thuê? - Ảnh 2.

Có một số hộp ngủ bao quanh bằng kim loại, có khóa ngoài như thế này

ẢNH: HOÀNG THIÊN

Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều tân sinh viên vẫn thuê? - Ảnh 3.

Có hộp thì được che lại bằng vải

ẢNH: HOÀNG THIÊN

Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều tân sinh viên vẫn thuê? - Ảnh 4.

Bên trong 1 hộp ngủ

ẢNH: HOÀNG THIÊN

Giá rẻ nên không gian trong các hộp ngủ thực sự rất chật hẹp và có mùi khá khó chịu. Về mặt an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), mặc dù mỗi tầng đều có bình chữa cháy, nhưng sự đông đúc và thiếu các biện pháp an toàn cần thiết khiến việc ứng phó trong tình huống khẩn cấp trở nên khó khăn.

Hộp ngủ chật chội, thiếu an toàn nhưng giá rẻ và gần trung tâm

Đến xem thử 2 cơ sở kinh doanh hộp ngủ ở khu vực này thì trung bình mỗi hộp ngủ sẽ có bề ngang từ 1 m đến 1,5 m. Có nơi có thể đứng thẳng bên trong hộp, có nơi thì không. Không gian sinh hoạt gần như chỉ đủ để nằm. Nhưng vì giá rẻ, chưa tới 2 triệu đồng/tháng bao luôn điện nước, nhiều sinh viên vẫn “cắn răng” lựa chọn.

Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều tân sinh viên vẫn thuê? - Ảnh 5.

Hộp ngủ này có bề ngang 1,1 m mỗi hộp. Phòng này có tổng cộng 8 hộp

ẢNH: HOÀNG THIÊN

S.V, nam sinh năm nhất Trường ĐH Khoa học tự nhiên,  ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: "Em tìm được phòng trên các trang web và hôm qua tình cờ biết đến sleep box. Không gian nhỏ nhưng gần trường, giá lại hợp lý và bao luôn tiền điện nước. Đối với sinh viên, đây là lựa chọn tiết kiệm. Em có thể ở đây và đạp xe hoặc đi bộ đến trường", nam sinh cho hay.

Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều tân sinh viên vẫn thuê? - Ảnh 6.

Mỗi tầng có 1 bình chữa cháy nhưng nhìn chung vẫn sơ sài, chưa có tiêu lệnh chữa cháy

ẢNH: HOÀNG THIÊN

Tuy nhiên, một số sinh viên, đặc biệt là nữ, lại băn khoăn về vấn đề an toàn khi sống chung trong một không gian tập thể.

"Em cũng vào các nhóm trên mạng để xem các bài đăng cho thuê trọ rồi lựa chọn. Nói chung sinh viên thì tài chính eo hẹp nên các hộp ngủ này phù hợp với bọn em. Gần như ngày đi học 2 buổi nên em chỉ cần 1 chỗ ngủ. Các hộp ngủ này có sẵn máy lạnh và bao luôn tiền điện nước nên em thấy cũng thoải mái. Điều em băn khoăn nhất là con gái ở tập thể 1 phòng nhiều người như vậy có an toàn hay không thôi", một nữ sinh viên năm nhất chia sẻ.

Hộp ngủ ở TPHCM nhìn chung đều vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ và an toàn công trình xây dựng, không đảm bảo môi trường sống và mật độ người theo luật định. Sở Xây dựng TP.HCM và các cơ quan chức năng đang nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của loại hình này, đặc biệt là các hộp ngủ siêu nhỏ, do tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người sử dụng.

Mặc dù vậy, với những ưu điểm về giá cả và sự thuận tiện, nhiều sinh viên vẫn lựa chọn hình thức lưu trú này, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn.

Tin liên quan

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ

Môn thể thao được xem là "người em" của tennis và pickleball đã và đang xuất hiện tại TP.HCM, dần dần tiếp cận những người chơi trẻ.

Dự án trao tặng laptop cũ cho sinh viên khó khăn

Thức cả đêm với cuộc đua 'săn sale' ngày 9.9

Khám phá thêm chủ đề

HỘP NGỦ Sleep box tân sinh viên thuê trọ Nhà trọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận