Hộp ngủ bí bách, thiếu an toàn: Vì sao nhiều sinh viên vẫn thuê?

Gian nan tìm trọ khi năm học đã bắt đầu

Mùa tựu trường đã đến, nhưng không ít tân sinh viên vẫn loay hoay tìm kiếm chỗ ở phù hợp. Đặc biệt đối với các sinh viên từ các tỉnh xa, việc tìm phòng trọ là một trong những thử thách đầu tiên khi bước vào cuộc sống tự lập. Trong khi đó, mô hình sleep box (hộp ngủ) ngày càng phổ biến ở TP.HCM, là lựa chọn của nhiều sinh viên nhờ giá cả phải chăng và sự tiện lợi.

Sleep box là dạng phòng ngủ chia sẻ, mỗi “hộp ngủ” nhỏ hẹp, kín mít, chỉ đủ cho một người nằm. Khác với ký túc xá, những chiếc hộp này thiếu không gian và không khí lưu thông, tạo cảm giác bí bách. Tuy nhiên, với giá cả dưới 2 triệu đồng/tháng, bao gồm điện nước, có máy lạnh 24/24; nhiều sinh viên vẫn sẵn sàng "cắn răng" chấp nhận.

Nam sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM đi tìm trọ dạng hộp ngủ vì giá rẻ và gần trường ẢNH: Hoàng Thiên

PV đã theo chân một nam sinh viên năm nhất từ miền Trung vào TP.HCM, trải nghiệm dịch vụ hộp ngủ tại khu vực Q.5 và Q.10 cũ.

Thông thường các hộp ngủ được bố trí trong các phòng của 1 căn nhà bên trong hẻm nhỏ. Mỗi nhà có từ 3 đến 5 tầng, mỗi tầng có thể bố trí từ 6 đến 8 hộp ngủ.

Tân sinh viên 'cắn răng' thuê hộp ngủ dù biết thiếu an toàn, bí bách

Có một số hộp ngủ bao quanh bằng kim loại, có khóa ngoài như thế này ẢNH: HOÀNG THIÊN

Có hộp thì được che lại bằng vải ẢNH: HOÀNG THIÊN

Bên trong 1 hộp ngủ ẢNH: HOÀNG THIÊN

Giá rẻ nên không gian trong các hộp ngủ thực sự rất chật hẹp và có mùi khá khó chịu. Về mặt an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), mặc dù mỗi tầng đều có bình chữa cháy, nhưng sự đông đúc và thiếu các biện pháp an toàn cần thiết khiến việc ứng phó trong tình huống khẩn cấp trở nên khó khăn.

Hộp ngủ chật chội, thiếu an toàn nhưng giá rẻ và gần trung tâm

Đến xem thử 2 cơ sở kinh doanh hộp ngủ ở khu vực này thì trung bình mỗi hộp ngủ sẽ có bề ngang từ 1 m đến 1,5 m. Có nơi có thể đứng thẳng bên trong hộp, có nơi thì không. Không gian sinh hoạt gần như chỉ đủ để nằm. Nhưng vì giá rẻ, chưa tới 2 triệu đồng/tháng bao luôn điện nước, nhiều sinh viên vẫn “cắn răng” lựa chọn.

Hộp ngủ này có bề ngang 1,1 m mỗi hộp. Phòng này có tổng cộng 8 hộp ẢNH: HOÀNG THIÊN

S.V, nam sinh năm nhất Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: "Em tìm được phòng trên các trang web và hôm qua tình cờ biết đến sleep box. Không gian nhỏ nhưng gần trường, giá lại hợp lý và bao luôn tiền điện nước. Đối với sinh viên, đây là lựa chọn tiết kiệm. Em có thể ở đây và đạp xe hoặc đi bộ đến trường", nam sinh cho hay.

Mỗi tầng có 1 bình chữa cháy nhưng nhìn chung vẫn sơ sài, chưa có tiêu lệnh chữa cháy ẢNH: HOÀNG THIÊN

Tuy nhiên, một số sinh viên, đặc biệt là nữ, lại băn khoăn về vấn đề an toàn khi sống chung trong một không gian tập thể.

"Em cũng vào các nhóm trên mạng để xem các bài đăng cho thuê trọ rồi lựa chọn. Nói chung sinh viên thì tài chính eo hẹp nên các hộp ngủ này phù hợp với bọn em. Gần như ngày đi học 2 buổi nên em chỉ cần 1 chỗ ngủ. Các hộp ngủ này có sẵn máy lạnh và bao luôn tiền điện nước nên em thấy cũng thoải mái. Điều em băn khoăn nhất là con gái ở tập thể 1 phòng nhiều người như vậy có an toàn hay không thôi", một nữ sinh viên năm nhất chia sẻ.

Hộp ngủ ở TPHCM nhìn chung đều vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ và an toàn công trình xây dựng, không đảm bảo môi trường sống và mật độ người theo luật định. Sở Xây dựng TP.HCM và các cơ quan chức năng đang nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của loại hình này, đặc biệt là các hộp ngủ siêu nhỏ, do tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người sử dụng.

Mặc dù vậy, với những ưu điểm về giá cả và sự thuận tiện, nhiều sinh viên vẫn lựa chọn hình thức lưu trú này, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn.