Thức cả đêm với cuộc đua 'săn sale' ngày 9.9

“Chốt đơn” với giá hời

Trong ngày này, người mua có thể tìm thấy nhiều ưu đãi như miễn phí vận chuyển, mã giảm giá sâu từ các nhà bán hàng và thương hiệu, cùng các chương trình quà tặng. Các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá thường được tung ra lúc 0 giờ. Đó cũng là lúc nhiều người cùng bước vào cuộc đua "săn sale", giành ưu đãi trên các sàn thương mại điện tử.

Nhiều chương trình khuyến mãi, mã giảm giá được tung ra từ 0 giờ ngày 9.9 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đêm qua Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (29 tuổi), ngụ tại P.Dĩ An, TP.HCM (trước đây là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã canh đúng 0 giờ để nhanh tay bấm thanh toán sản phẩm cần mua. Sơn chia sẻ: “Mình đã săn được một chiếc loa nghe nhạc với giá rẻ hơn so với ngày thường. Loa giá ngày thường hơn 11 triệu đồng, nhưng đêm qua sau khi áp các mã giảm giá mình đã “săn” được với giá còn khoảng 10 triệu đồng. Để mua được thì phải thức canh đồng hồ vừa chuyển qua 0 giờ là ấn điện thoại liên tục. Cảm giác khá hồi hộp”.

Sơn mua được loa nghe nhạc với giá rẻ hơn gần 2 triệu đồng trong ngày 9.9 ẢNH: NVCC

Ngoài loa nghe nhạc, Sơn còn mua thêm một số món đồ khác trong ngày sale 9.9. Anh chàng cho biết tổng thiệt hại hết khoảng hơn 10 triệu đồng.

Võ Thị Thu Hiền (22 tuổi), ngụ tại xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Tú, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cũng săn được một chiếc vali với giá hời trong ngày sale 9.9. Hiền cho biết giá ngày thường bao gồm cả phí vận chuyển là gần 600.000 đồng, tuy nhiên khi áp mã giảm giá và đặt mua trên livestream thì tổng số tiền phải trả chỉ còn 364.000 đồng.

Hiền "chốt đơn" vali với giá 364.000 đồng ẢNH: NVCC

“Khi mua được một món đồ với giá hời như vậy mình rất phấn khích, cảm giác như vừa chiến thắng một cuộc đua vậy. Bởi số lượng hàng giảm giá và mã giảm giá chỉ có giới hạn nhất định, nếu không nhanh tay là sẽ hết”, Hiền cho biết.

Thức đến 2 - 3 giờ sáng để "săn sale"

Thường xuyên mua sắm trực tuyến, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cũng đã không bỏ lỡ cơ hội "săn sale" trong ngày 9.9. Chia sẻ cụ thể hơn về quy trình "săn sale" mà bản thân hay áp dụng, Tuyết cho biết: “Đầu tiên mình lưu sản phẩm vào giỏ hàng trước, sau đó thu thập mã giảm giá. Muốn mua món đồ gì của cửa hàng nào thì trước đó mình đọc kỹ mô tả sản phẩm, đánh giá cửa hàng và so sánh giá để tránh bị hớ. Bình thường nếu đêm đó không “săn” được thì mình sẽ đợi đến các khung giờ như 9 giờ, 12 giờ, 18 giờ… các sàn sẽ tung thêm các mã khuyến mãi mới. Mình cũng đặt ra hạn mức hôm đó chỉ được mua trong bao nhiêu tiền để không bị chi tiêu quá đà”.

Người trẻ thức đêm để "săn sale" ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cô nàng cho biết đa số những món đồ mà bản thân đang sử dụng đều được đặt mua trên các sàn thương mại điện tử cho nên đêm qua đã thức đến gần 3 giờ đêm để "săn sale". “Không chỉ riêng mình mà các bạn chung trọ cũng đều thức để canh mua hàng giảm giá. Từ 21 giờ ngày hôm trước là mọi người đã nhắc nhau chuẩn bị "săn sale". Ai cũng lo sạc pin điện thoại, kiểm tra mạng internet. Thỉnh thoảng có một ngày sale như vậy tụi mình vui lắm vì mua được đồ với giá hời”, Tuyết cho biết.

Một số món đồ có giá hời và 0 đồng mà Thủy "săn" được ẢNH: NVCC

Đêm qua cũng thức đến hơn 2 giờ để "săn sale", Nguyễn Thu Thủy, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, kể: “Đêm qua mình cũng tranh thủ chốt đơn được một vài món hàng như: máy hút bụi, thảm chùi chân... Có đơn được giảm giá sâu, có món thì được mua với giá 0 đồng. Tuy mua được hàng sale thích thật nhưng thức đêm cũng khá mệt”.