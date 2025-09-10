Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ

Thanh Nam
Thanh Nam
10/09/2025 12:56 GMT+7

Môn thể thao được xem là "người em" của tennis và pickleball đã và đang xuất hiện tại TP.HCM, dần dần tiếp cận những người chơi trẻ.

Môn thể thao mới mẻ

Sáng đầu tuần, ở một cụm sân thể thao ở đường Song Hành, P.An Khánh, TP.HCM (trước đây là P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), âm thanh "bốp, bốp" vang lên nhịp nhàng, xen lẫn tiếng cười nói của những người trẻ đang trải nghiệm padel, môn thể thao mới mẻ vừa du nhập vào Việt Nam.

Không khí hào hứng, năng động ấy khiến nhiều người ngỡ như đang xem một trận tennis thu nhỏ. Nhưng hóa ra là padel, cái tên đã và đang dần được giới trẻ TP.HCM truyền tai nhau.

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ - Ảnh 1.

Môn thể thao padel đang dần tiếp cận người trẻ

ẢNH: THANH NAM

Theo huấn luyện viên Lê Minh Tuấn (33 tuổi), từng là vận động viên tennis, hiện chuyển sang hướng dẫn padel, với sự giao thoa giữa tennis và squash (bóng quần), padel được gọi vui là "môn thể thao lai" khi vừa quen vừa lạ.

"Điểm đặc biệt của padel là sân nhỏ hơn tennis (khoảng 20m x 10m), được bao quanh bằng kính cường lực và lưới. Người chơi có thể tận dụng các vách kính này để bật bóng. Vợt padel không có dây, làm từ composite, khoét nhiều lỗ để giảm lực cản. Bóng sử dụng là bóng tennis nhưng áp suất thấp hơn, giúp tốc độ chậm, dễ kiểm soát", anh Tuấn cho hay.

Nguyễn Gia Bảo (26 tuổi, làm việc tại 88 Song Hành, P.An Khánh, TP.HCM) chia sẻ: "Hồi đầu nhìn cứ tưởng tennis mini, nhưng chơi rồi mới thấy có cái hay riêng. Vì sân nhỏ, mình không cần chạy quá nhiều, mà nhờ tường kính, nhiều cú đánh bật lại rất bất ngờ. Nó thú vị hơn cả pickleball, môn mà mình đã thử cách đây nửa năm".

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ - Ảnh 2.

Chơi padel chủ yếu là chơi đôi

ẢNH: THANH NAM

Lý Bảo (23 tuổi, nhân viên tại cụm sân padel ở xã Bình Hưng, TP.HCM (trước đây là xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM), cho biết: "Chỉ vài tháng gần đây, lượng khách đến trải nghiệm tăng gấp 3 lần. Họ đa phần là nhân viên văn phòng, sinh viên hoặc người từng chơi pickleball. Vì sân padel mới lạ, ai cũng muốn thử. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ chiếm đến 70%".

Cũng theo Bảo, mức giá thuê sân padel dao động từ 400.000 – 600.000 đồng/giờ, thường chia đều cho 4 người chơi. Vợt có thể thuê tại chỗ với giá 50.000 – 100.000 đồng/lần.

Vũ Đỗ Hoàng Anh (27 tuổi, làm việc tại 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), thì: "Chi phí này chia đều ra cho người chơi thì cũng hợp lý".

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ - Ảnh 3.

Có những người trẻ cho biết họ cảm thấy yêu thích môn padel

ẢNH: THANH NAM

Chơi padel có khó không?

Theo huấn luyện viên Lê Minh Tuấn, về cơ bản, luật padel khá đơn giản. Trận đấu thường diễn ra theo thể thức đôi (2 người/đội), tính điểm y hệt tennis. Người chơi giao bóng bằng cách tung bóng xuống đất rồi đánh vào khu vực ô chéo sân. Bóng chỉ được nảy một lần trên sân, sau đó có thể bật tường trước khi người kia trả bóng.

Vũ Đỗ Hoàng Anh chia sẻ: "Mình từng chơi tennis nên qua padel thấy bắt nhịp khá nhanh. Vợt nhẹ, bóng chậm nên dễ kiểm soát. Nhưng khi bóng bật tường thì hơi rối, phải luyện mới quen. Mình nghĩ môn này phù hợp cả nam lẫn nữ".

Anh Tuấn cho rằng so với pickleball, vốn là môn thể thao đang "hot" trước đó, thì padel có tính vận động cao hơn vì diện tích sân rộng hơn và luật bật tường phức tạp hơn. "Tuy nhiên, người chơi không phải chạy dài hơi như tennis, cũng không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ. Đây chính là lý do khiến nhiều bạn trẻ coi padel như "giữa chừng" giữa vui chơi và thể thao nghiêm túc", anh Tuấn nói.

Anh Tuấn hướng dẫn: "Điểm khó nhất với người mới là xử lý bóng bật tường. Nhiều bạn theo quán tính cứ lao theo bóng, nhưng thật ra nên chờ bóng bật ra rồi đánh. Thứ hai là kỹ thuật giao bóng, cần tập tung bóng ổn định. Ngoài ra, nên nhớ padel là trò chơi đồng đội, đừng cá nhân quá".

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ - Ảnh 4.

Những người nước ngoài sống ở TP.HCM chơi padel

ẢNH: THANH NAM

Chị Trần Mai Khánh (34 tuổi, làm việc tại 49 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, TP.HCM; trước đây là P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) cho rằng padel "có tính xã hội cao". Chị Khánh giải thích: "Vì bắt buộc phải chơi đôi, nên mọi người phải phối hợp ăn ý, động viên nhau. Nếu đi tập gym thì mỗi người một máy, còn padel tạo ra sự tương tác, phù hợp với người trẻ thích vừa chơi vừa giao lưu".

Có những người nước ngoài sống tại TP.HCM cũng nhanh chóng nhập cuộc. Jorge (28 tuổi, người Tây Ban Nha, đang làm việc tại TP.HCM), chia sẻ: "Ở quê hương tôi, padel cực kỳ phổ biến, có khi còn hơn cả tennis. Tôi rất vui khi thấy môn này xuất hiện tại Việt Nam. Tôi tin rằng người trẻ sẽ yêu thích vì nó vừa thể thao, vừa giải trí".

Anh Tuấn cũng khuyên người mới nên chuẩn bị giày thể thao có độ bám tốt, vì sân padel thường trải cỏ nhân tạo. "Nếu chơi lâu dài, có thể đầu tư một cây vợt riêng (giá 2 – 5 triệu đồng), vừa nhẹ vừa bền. Còn ai chỉ chơi trải nghiệm thì có thể thuê vợt", anh Tuấn nói.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, anh Tuấn lưu ý thêm: "Padel giúp cải thiện phản xạ, sức bền và khả năng phối hợp tay và mắt. Tuy nhiên, vì đặc thù xoay người liên tục và bật nhảy ngắn, người chơi nên khởi động kỹ để tránh chấn thương cơ hông và đầu gối".

Môn thể thao này đang tiếp cận người trẻ - Ảnh 5.

Những cụm sân padel dần xuất hiện nhiều hơn tại TP.HCM

ẢNH: THANH NAM

Dành cho người mới tiếp xúc môn padel

Huấn luyện viên Lê Minh Tuấn hướng dẫn:

1. Về trang phục, dụng cụ, cần có giày thể thao đế bám, vì sân padel thường là cỏ nhân tạo. Vợt padel (có thể thuê hoặc mua, nhẹ, mặt đặc, có lỗ). Bóng padel (na ná bóng tennis nhưng áp suất thấp hơn).

2. Luật cơ bản, phổ biến là chơi đôi (2 người/đội). Cách tính điểm như tennis. Khi giao bóng, cần tung bóng xuống đất rồi đánh chéo sang sân đối phương. Bóng chỉ được nảy một lần trên sân, sau đó có thể bật tường.

3. Điểm khác biệt so với tennis và pickleball, đó là chơi padel trong sân nhỏ hơn tennis, có tường kính bao quanh. Người chơi tận dụng tường để bật bóng, tạo pha bóng bất ngờ. Vợt padel đặc, không có dây. Tốc độ bóng bay nhanh.

4. Mẹo cho người mới là đừng vội chạy theo bóng bật tường, hãy chờ bóng bật ra rồi đánh. Giao bóng thấp, kiểm soát lực, đừng đánh quá mạnh. Luôn phối hợp ăn ý với đồng đội, tránh "giành bóng". Cần phải khởi động kỹ hông, gối và vai để tránh chấn thương…

