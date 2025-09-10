Dự án trao tặng laptop cũ cho sinh viên khó khăn

Trong thời đại công nghệ, laptop đã trở thành công cụ học tập không thể thiếu của sinh viên. Thế nhưng với nhiều bạn là người dân tộc thiểu số, chiếc máy tính lại là một giấc mơ xa xỉ. Xuất phát từ nhu cầu học tập bức thiết ấy, dự án Được Học - đỡ đầu laptop cũ cho sinh viên dân tộc thiểu số ra đời, mở thêm cánh cửa tri thức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

[Những chiếc laptop cũ nhưng giúp sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được viết tiếp ước mơ]_[ẢNH_ NVCC].jpeg

Dự án nằm trong hệ sinh thái "Nuôi Em" do Lầu Nguyễn Hương Giang, sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quản lý. "Sinh ra và lớn lên tại bản làng nên mình hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn mà các bạn dân tộc thiểu số đang gặp phải. Với sinh viên dân tộc thiểu số, khi tiền trọ và học phí vốn đã là gánh nặng, thì việc sở hữu một chiếc laptop dường như vẫn còn là điều xa vời", Hương Giang nói.

Khi mới thành lập, dự án tập trung hỗ trợ các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Hà Nội và TP.HCM. Sau hơn 1 năm hoạt động, dự án đã mở rộng ra các tỉnh, thành khác.

Chia sẻ về dự án, Hương Giang cho biết: "Dự án hoạt động theo mô hình 1:1:1, bao gồm người tặng laptop, sinh viên khó khăn và người đỡ đầu chi phí sửa chữa, bảo dưỡng laptop cho sinh viên trong suốt thời gian học đại học. Người tặng, người nhận và người đỡ đầu đều được biết thông tin của nhau. Mỗi chiếc laptop trước khi đến tay sinh viên đều được kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp".

Theo Hương Giang, laptop cũ kêu gọi được từ cộng đồng sẽ được chuyển thẳng về nhà đồng hành của dự án. Nhà đồng hành sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp máy tính trước khi trao tặng đến tay sinh viên. Bên cạnh đó, dự án còn kêu gọi người đỡ đầu chi phí sửa chữa laptop cho sinh viên trong suốt 4 năm đại học.

Dự án được vận hành bởi 100% các bạn sinh viên dân tộc thiểu số trên khắp cả nước. Qua mô hình hoạt động online, các thành viên trong dự án có thể sắp xếp thời gian vừa học vừa làm hiệu quả. Sau khi các bạn sinh viên hoàn thành thông tin đăng ký và được xét duyệt, Được Học sẽ tiến hành tổ chức các buổi trao tặng laptop.

"Tuy đã là sinh viên năm cuối, vừa đi học vừa đi làm, nhưng mình vẫn cân bằng được thời gian tham gia dự án. Mỗi đợt trao tặng laptop, mình thấu hiểu và đồng cảm hơn với từng hoàn cảnh của các bạn. Đó cũng là lý do mình tham gia dự án để giúp những sinh viên từ bản làng như mình tiếp cận tri thức dễ dàng hơn", Vi Thị Như Quỳnh, 21 tuổi, tình nguyện tại khu vực TP.HCM, chia sẻ.

Trong hơn 2 năm hoạt động, dự án đã trao tặng gần 800 chiếc laptop cho gần 800 sinh viên trên cả nước. Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ những khóa học miễn phí về tiếng Anh, tin học, kỹ năng mềm… đúng như tinh thần của cái tên "Được Học".