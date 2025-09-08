Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người Bạn Vàng và Cashion trao tặng Laptop và học bổng cho học sinh tỉnh Vĩnh Long

08/09/2025 16:00 GMT+7

Ngày 5.9.2025, tại Trường tiểu học và THCS Thuận Điền, tỉnh Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ), Dự án trao tặng 15 chiếc laptop cùng 15 suất học bổng trong Hành trình ‘Tiếp nối ước mơ’ đã được thực hiện với sự đồng hành của nhà trường và UBND xã Lương Phú, nhằm tiếp sức cho những em học sinh nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực học tập.

Người Bạn Vàng và Cashion trao tặng Laptop và học bổng cho học sinh tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 1.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, việc tiếp cận công nghệ trở thành một yếu tố then chốt để học sinh có thể mở rộng tầm nhìn, kết nối với kho tri thức vô tận và nâng cao khả năng học tập. Tuy nhiên, không phải em nhỏ nào cũng có điều kiện để tiếp cận máy tính và internet. Chính vì thế, 15 chiếc laptop được trao tặng sẽ là "người bạn đồng hành" mới, giúp các em thuận lợi hơn trong học tập trực tuyến, tìm kiếm tài liệu, rèn luyện kỹ năng công nghệ thông tin, làm hành trang không thể thiếu trong tương lai.

Song song với đó, 15 suất học bổng được gửi đến những học sinh hiếu học, có nghị lực vươn lên trong học tập, nhằm ghi nhận nỗ lực của các em và chia sẻ phần nào khó khăn cùng gia đình. Những suất học bổng chính là lời động viên gửi đến các em: Chỉ cần có thêm một điểm tựa, các em sẽ có thêm động lực để vượt qua thử thách, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

"Đây là sự tiếp nối chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội mà Người Bạn Vàng và Cashion đã và đang thực hiện. Trước đó, chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Trao xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, tặng laptop cho sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều xuất phát từ một niềm tin: Thành công của doanh nghiệp không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh, mà còn ở giá trị thiết thực mà chúng tôi có thể sẻ chia cùng xã hội", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng THCS Thuận Điền cũng phát biểu rằng: "Cảm ơn Người Bạn Vàng và Cashion vì quý công ty không chỉ trao tặng những quà tặng ý nghĩa, mà còn đến tận trường học để tham dự buổi lễ để chia sẻ và trao tận tay cho các em học sinh. Hy vọng các em lấy đó làm động lực, noi theo tấm gương các cựu học sinh và không ngừng theo đuổi ước mơ để thành công trong tương lai".

Sự kiện tại Trường tiểu học và THCS Thuận Điền lần này là điểm dừng chân tiếp theo trong chuỗi hoạt động lan tỏa yêu thương, hướng đến mục tiêu đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức. Và hành trình ấy sẽ không dừng lại, bởi Người Bạn Vàng và Cashion sẽ tiếp tục nối dài sứ mệnh lan tỏa yêu thương, mang đến cơ hội, niềm tin và động lực để thế hệ trẻ vững bước viết nên tương lai tươi sáng.

Người Bạn Vàng Cashion Trường tiểu học và THCS Thuận Điền Trao tặng học bổng laptop Vĩnh Long
