Học sinh, sinh viên khó khăn liên hệ tại đây để được hỗ trợ...

G ẦN 6,8 TỈ ĐỒNG HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Đầu năm học 2025-2026, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) TP.HCM triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng HSSV. Trong đó, nổi bật là nhiều suất học bổng dành tặng HSSV vượt khó học giỏi.

Nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên đầu năm học mới ẢNH: CTV

Trong bối cảnh học phí ngày càng tăng đã trở thành gánh nặng của không ít sinh viên và phụ huynh thời điểm đầu năm học mới, thấu hiểu và mong muốn chia sẻ bớt gánh nặng này, Trung tâm đã tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ học bổng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, "Học bổng học sinh" sẽ trao tặng 100 suất dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn TP.HCM mới, trị giá 3 triệu đồng/suất; đồng thời sẽ bảo trợ 187 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, với học bổng trị giá mỗi suất 3 triệu đồng/năm học.

"Học bổng SCG Sharing the Dream" trao 100 suất trị giá 15 triệu đồng/suất, dành tặng sinh viên toàn quốc thuộc một số khối ngành kinh tế, kỹ thuật và có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các dự án cộng đồng hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Chương trình học bổng bao gồm các hoạt động tập huấn, đào tạo tư duy phát triển bền vững cho sinh viên.

"Học bổng bảo trợ Power On" trao tặng 300 suất học bổng trị giá từ 12 - 20 triệu đồng/suất, dành cho sinh viên các trường công lập trên địa bàn TP.HCM mới, bao gồm: trao lần đầu 100 suất học bổng cho sinh viên và tiếp tục trao tặng 200 suất duy trì hằng năm cho các sinh viên trong chương trình học bổng.

"Học bổng tân sinh viên" trao tặng khoảng 80 suất, trị giá từ 5 - 10 triệu đồng/suất dành cho sinh viên mồ côi cha mẹ, thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học nếu không được hỗ trợ.

Chi tiết về cách thức chuẩn bị hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ hoặc giới thiệu hoàn cảnh khó khăn, HSSV liên hệ qua website https://hocbong.sac.vn/.

Theo anh Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ HSSV TP.HCM, ngay từ đầu năm học, Trung tâm đã tập trung triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho HSSV. "Trong đó, chúng tôi đẩy mạnh các chương trình học bổng với tổng trị giá gần 6,8 tỉ đồng, dự kiến trao gần 800 suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Đây là nội dung hỗ trợ thiết thực để kịp thời đồng hành, tiếp sức cho các em bước vào năm học mới đầy hứng khởi", anh Nam cho biết.

Hàng ngàn chỗ trọ an toàn và việc làm thêm đang chờ sinh viên

Anh Lê Nguyễn Nam cũng cho biết bên cạnh các suất học bổng, những điểm "chạm" về nhu cầu nhà trọ, việc làm thêm, trang bị kỹ năng của sinh viên trong dịp đầu năm học được Trung tâm sẵn sàng các giải pháp tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu cho sinh viên. Đặc biệt, giai đoạn đầu năm học cũng là thời điểm thường xảy ra các vụ việc như lừa đảo học bổng, việc làm ảo, tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao hết sức tinh vi. Do đó, Trung tâm đã và đang phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức chương trình "Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số" nhằm hỗ trợ thông tin cũng như nhận diện các tình huống lừa đảo hiện nay với sinh viên. Đồng thời thành lập các đội hỗ trợ ngay tại các trường, liên tục cập nhật thông tin cảnh báo tại website và các kênh tuyên truyền của Trung tâm và tại trường để HSSV được hướng dẫn đầy đủ và an toàn, tránh được những tình huống lừa đảo.

Các chuyên đề về hành trang tân sinh viên sẽ giúp trang bị nhiều kỹ năng cho các bạn ẢNH: CTV

Cụ thể, các hoạt động giới thiệu nhà trọ cho sinh viên đầu năm học được triển khai thông qua phần mềm trực tuyến tại website https://sac.vn/nha-tro/, ứng dụng http://app.sac.vn/nhatro và chuyên trang https://sukien.sac.vn/vlnt. Tại đây, chủ nhà trọ và sinh viên có thể đăng tải nhu cầu cho thuê hoặc tìm kiếm nhà trọ theo nhu cầu. Đầu năm học mới, Trung tâm đã và đang tiếp nhận hơn 2.500 chỗ trọ thuộc 800 địa chỉ nhà trọ và giới thiệu hệ thống 15 ký túc xá của các trường. Mức giá từ 2,5 triệu đồng/tháng dành cho 2 - 3 người ở, giá phòng trọ phụ thuộc vào diện tích, nội thất và cơ sở vật chất tại chỗ trọ.

Đối với nhu cầu việc làm sẽ có kênh tương tác trực tuyến với sinh viên và nhà tuyển dụng như: chuyên mục việc làm tại website https://sac.vn/, cập nhật thường xuyên thông tin việc làm trên kênh www.facebook.com/sac.vieclam. Các công việc đòi hỏi chất lượng chuyên môn hoặc yêu cầu cao từ nhà tuyển dụng, sinh viên đều phải thông qua kênh tư vấn trực tiếp, hướng dẫn và giới thiệu của Trung tâm. Dự kiến đầu năm học mới, Trung tâm cũng có khoảng 2.000 đầu việc để hỗ trợ các sinh viên với mức lương từ 25.000 - 180.000 đồng/giờ (tùy vào vị trí công việc: nhân viên phục vụ, lễ tân, thu ngân, phụ việc nhà, gia sư, giáo dục năng khiếu, giáo dục đặc biệt…).