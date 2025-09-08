Một nam sinh viên được Trường Y vinh danh

Vượt khó khăn để trở thành thủ khoa

Nam sinh đó là Nguyễn Tấn Nguyên Chương là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk). Chương chia sẻ: "Khi biết tin trở thành thủ khoa ngành y khoa Trường Y, em cảm thấy vừa bất ngờ vừa vỡ òa trong hạnh phúc".

Chương kể đã nhớ lại những đêm thức khuya ôn bài, những lúc áp lực tưởng chừng không thể vượt qua, và cả sự động viên, ủng hộ thầm lặng của ba mẹ, thầy cô, bạn bè.

"Thành quả này với em không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng gia đình, những người luôn đồng hành cùng em. Đồng thời, em cũng ý thức được đây chỉ là bước khởi đầu trên một hành trình rất dài và nhiều thử thách phía trước. Niềm vui thủ khoa không chỉ mang lại cho em sự tự tin, mà còn nhắc nhở em phải luôn giữ vững ý chí, nỗ lực học tập và rèn luyện để xứng đáng với ước mơ trở thành một bác sĩ tận tâm trong tương lai", Chương cho biết.

Nguyễn Tấn Nguyên Chương là học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh ẢNH: NVCC

Nhớ lại về hành trình ôn thi và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, thủ khoa ngành y khoa Trường Y tâm sự đã gặp không ít khó khăn.

"Cụ thể là lúc em mới bắt đầu quá trình ôn luyện của mình, phải vừa học lại chương trình của cả bậc học THPT cho hai môn hóa và sinh, vừa lo cho điểm số trên trường. Em đã nhiều lần bỏ ăn, thiếu ngủ vì áp lực đồng trang lứa. Nhưng nhờ sự động viên của người thân trong gia đình và nghĩ đến những công sức mà bố, mẹ đã bỏ ra để giúp em theo đuổi ước mơ, em đã vực dậy bản thân và tiếp tục hành trình của mình để có được kết quả như ý", Chương kể.

Cũng theo nam sinh quê ở KP.Bàn Nham Nam, P.Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là KP.Bàn Nham Nam, P.Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để đạt được thành công như ngày hôm nay, bản thân đã lập thời gian biểu cụ thể trong suốt quá trình ôn thi tốt nghiệp của mình. "Cụ thể, em đã tìm hiểu các khung thời gian thi 3 môn toán, hoá, sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo để sắp xếp thời gian học và giải đề của các môn học tương ứng trong cùng khung giờ đó. Mục đích là để bộ não thích nghi với khung thời gian thi", Chương nói.

Trong các môn học, Chương cho biết thích nhất là môn toán vì giúp rèn tư duy logic và sự chính xác. "Còn môn hóa lại từng là thử thách lớn nhất, bởi khối lượng kiến thức rộng và cần sự kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành. Nhưng cũng chính nhờ đó mà em học được cách kiên trì và tìm ra phương pháp học hiệu quả hơn", Chương chia sẻ.

Nam sinh này là thủ khoa ngành y khoa Trường Y, Trường ĐH Y dược TP.HCM ẢNH: NVCC

Ước mơ chung tay cải thiện sức khỏe của bệnh nhân

Chương cho biết đã từng nghe về y khoa là một trong những ngành nổi tiếng vất vả và áp lực, nhưng bản thân vẫn lựa chọn. "Em nhận ra một sứ mạng mới của chính mình, một mơ ước mới chớm nở, nhưng không kém phần cháy bỏng trong em. Em mong muốn mình có thể trở thành một mảnh ghép trong hệ thống y tế Việt Nam. Đầu tiên là có thể hỗ trợ gia đình trong những khoảnh khắc khó khăn về bệnh tật, sau đó là chung tay cải thiện sức khỏe của bệnh nhân, của cộng đồng", Chương giải thích.

Ngoài ra, theo Chương, quyết định đến với ngành y một phần từ định hướng của gia đình. "Có những anh chị họ đã và đang lựa chọn theo đuổi ngành y, đã là bác sĩ và là sinh viên của Trường ĐH Y dược TP.HCM. Những anh chị ấy là nguồn cảm hứng rất lớn đối với em trong quá trình học tập. Em cảm thấy may mắn khi có những người anh, người chị đi trước hỗ trợ và dẫn dắt cho mình", Chương cho hay.

Chương nói: "Ngành y là con đường dài và nhiều thử thách, nên em rèn cho mình sự kiên trì, kỷ luật trong học tập và khả năng tự học. Em cũng chủ động tìm hiểu trước về chương trình, đọc thêm các tài liệu cơ bản để không bị bỡ ngỡ khi bước vào giảng đường. Ngoài kiến thức, em còn chuẩn bị sức khỏe, kỹ năng quản lý thời gian và tinh thần sẵn sàng tham gia các hoạt động ngoại khóa, bởi em tin rằng một bác sĩ giỏi không chỉ cần chuyên môn mà còn phải biết thấu hiểu và gắn kết với cộng đồng. Tất cả những điều đó, em coi như hành trang quan trọng nhất để bắt đầu chặng đường sinh viên y khoa sắp tới".



Chương cho biết mong trở thành một bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh, mang lại niềm tin và sức khỏe cho bệnh nhân ẢNH: NVCC

Nam sinh này cũng hình dung 6 năm học y khoa: "Em biết con đường này sẽ rất dài, rất nhiều thử thách và khó khăn vì chương trình học của trường em được xây dựng vô cùng chỉn chu với rất nhiều kiến thức mới lạ, những lĩnh vực kiến thức mà em chưa biết đến. Lịch học của sinh viên y khoa cũng rất dày đặc với những buổi học, buổi lâm sàng, những kỳ thi và lịch trực. Tuy nhiên, em nghĩ với sự bền bỉ, khả năng học hỏi không ngừng của mình, em sẽ đạt được những thành tích nhất định trong lĩnh vực mới này".

Nam sinh này cho rằng, đối với một sinh viên ngành y khoa nói riêng và sinh viên khối ngành sức khỏe nói chung, chuyên môn lâm sàng luôn là lĩnh vực được hướng đến hàng đầu.

"Khi em đặt nguyện vọng vào khối ngành sức khỏe với mong muốn có thể giúp đỡ thật nhiều, thật nhiều bệnh nhân, hay những ước mơ thầm kín vĩ đại hơn là có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi sự khổ đau của bệnh tật. Tuy nhiên, em được biết lâm sàng luôn đi đôi với nghiên cứu để một nền y khoa có thể phát triển, bền vững và tiến bộ. Vì vậy mà em tin rằng, sau này bản thân em sẽ hoàn thành tốt được những công việc của mình trong mọi lĩnh vực. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh, mang lại niềm tin và sức khỏe cho bệnh nhân, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của y học và phục vụ cộng đồng, nhất là những nơi còn khó khăn", Chương chia sẻ về ước mơ của mình.