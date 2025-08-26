Các thủ khoa toàn quốc chọn học ngành gì, trường nào?

Trần Đức Tài, cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 toàn quốc. Với điểm số ấn tượng, Tài cho biết bạn đã lựa chọn ngành y khoa tại Trường ĐH Y dược TP.HCM.

"Từ khi còn nhỏ, mình đã ấp ủ giấc mơ khoác áo blouse trắng để cứu chữa bệnh nhân. Mình muốn dùng kiến thức của mình để giúp đỡ mọi người nên sẽ chăm chỉ học tập để sớm thực hiện ước mơ này", Tài nói.

Hiện tại, Tài đang tất bật chuẩn bị cho hành trình tân sinh viên. Ngoài việc học thêm IELTS để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, Tài còn dành thời gian thư giãn với những sở thích cá nhân như chơi đàn và ca hát. "Mùa hè vừa qua thật sự đáng nhớ. Mình cảm thấy tràn đầy năng lượng để bắt đầu một chặng đường mới", Tài nói.

Đức Tài lựa chọn ngành y khoa tại Trường ĐH Y dược TP.HCM ẢNH: NVCC

Nguyễn Thái An, thủ khoa khối A00, cựu học sinh Trường THPT Kim Sơn A, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình (trước là H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã chọn ngành dược học tại Trường ĐH Dược Hà Nội.

"Thấy chị gái học y nên mình ấp ủ ước mơ trở thành dược sĩ. Mình quan sát các anh chị trong ngành này và thấy cực kỳ phù hợp với tính cách trầm tính của mình. Theo mình, làm dược sĩ không chỉ giúp bản thân phát triển chuyên môn mà còn cho phép mình đóng góp cho sức khỏe cộng đồng", An chia sẻ.

Thái An chọn chọn ngành dược học tại Trường ĐH Dược Hà Nội ẢNH: NVCC

An còn cho biết rất tự hào khi lớp của mình đều trúng tuyển vào những ngôi trường mơ ước như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân hay Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM… "Là ban cán sự lớp, mình rất vui khi biết tin này. Điều đó cho thấy nỗ lực của cả tập thể đã được đền đáp. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ tinh thần học tập ấy khi bước vào giảng đường đại học", An chia sẻ.

Phan Quang Hiển Vinh, thủ khoa khối A00, cựu học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM (trước là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đã chọn ngành sư phạm toán tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Vinh chia sẻ từ nhỏ đã say mê những con số và phép tính. "Toán học không chỉ là môn học, mà còn là niềm vui mỗi ngày của mình. Mình muốn trở thành một thầy giáo để truyền đam mê này cho các thế hệ sau", Vinh tâm sự.

Hiển Vinh chọn ngành sư phạm toán tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ẢNH: NVCC

Vinh kể rằng thầy cô tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng còn định hướng bạn đặt thêm mục tiêu trở thành giảng viên đại học hoặc nhà nghiên cứu toán học. Để chuẩn bị cho hành trình mới, Vinh đã chủ động tìm hiểu về chương trình học, môi trường đại học và những cơ hội phát triển trong lĩnh vực sư phạm.

Nguyễn Lê Hiền Mai, thủ khoa khối A00, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), chia sẻ cô nàng đã trúng tuyển vào ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương. Theo Mai, ngành học này phù hợp với khả năng tư duy logic và lập luận sắc bén của bạn.

Hiền Mai lựa chọn ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương ẢNH: NVCC

Trước đó, Mai từng gây chú ý nhờ ngoại hình ưa nhìn cùng cách nói chuyện tự tin, duyên dáng trên sóng truyền hình, lẫn bảng thành tích học tập đáng nể. Bên cạnh đó, cô nàng còn tham gia hoạt động xã hội rất sôi nổi. Chẳng hạn như trưởng ban đối ngoại của Fly Organization - chương trình thiện nguyện kết nối các bạn trẻ tình nguyện dạy học, hỗ trợ trẻ em tại làng trẻ SOS, trưởng ban tổ chức Museum of Thought - chương trình trại hè và giáo dục tâm lý cho trẻ vị thành niên… Mai cho biết chính những trải nghiệm này đã ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn trường và ngành học của bạn.

Hiện tại, Hiền Mai tranh thủ khoảng thời gian trước khi nhập học để trau dồi vốn tiếng Anh, đọc thêm sách báo và mở rộng kiến thức xã hội. "Mình muốn chuẩn bị thật tốt để có thể bắt nhịp với môi trường học tập năng động tại trường đại học trong thời gian tới", Mai chia sẻ.