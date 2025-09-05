Đội hình hỗ trợ tìm chỗ trọ an toàn cho sinh viên

T RỰC TIẾP KHẢO SÁT, TÌM PHÒNG TRỌ AN TOÀN

Tại một số trường đại học ở TP.HCM, các nhóm tình nguyện viên do sinh viên đảm nhận đã trở thành cầu nối đáng tin cậy, giúp tân sinh viên tìm chỗ trọ. Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, hoạt động này đã diễn ra nhiều năm nay. Là tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tìm trọ cho tân sinh viên, Nguyễn Hải Đăng, sinh viên của trường, cho biết nhóm tình nguyện đóng vai trò trung gian, giới thiệu các phòng trọ uy tín, tư vấn vị trí hợp lý để tối ưu chi phí và thời gian di chuyển.

Nhóm sinh viên đi khảo sát tìm phòng trọ ẢNH: HẢI ĐĂNG CUNG CẤP

"Do các bạn là tân sinh viên nên cũng không biết rõ về đường sá cũng như tình hình lừa đảo phức tạp hiện nay, vì vậy chúng mình sẽ trực tiếp tìm kiếm phòng trọ và cung cấp thông tin cụ thể về giá cả, tiện ích, giúp tân sinh viên tránh tình trạng mất thời gian tìm trọ hoặc rơi vào bẫy lừa đảo", Hải Đăng nói.

Hải Đăng cho biết quy trình tìm nhà trọ cho tân sinh viên được triển khai một cách bài bản và linh hoạt. Đầu tiên, các tình nguyện viên sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường để khảo sát các khu vực gần trường, tìm kiếm những địa điểm trọ uy tín, đáp ứng nhu cầu về giá cả, điều kiện sinh hoạt và đảm bảo các yếu tố an toàn như an ninh trật tự, PCCC…

"Điểm mới mẻ của năm nay là việc xây dựng trang web chuyên biệt với mục tìm trọ, chúng mình sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về các phòng đã khảo sát được lên đó. Đối với những bạn ở xa, có thể xem qua trang web; còn ai đến trường làm thủ tục thì được hỗ trợ trực tiếp ngay tại chỗ", Hải Đăng cho biết.

Tương tự, tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trung tâm hỗ trợ sinh viên đã triển khai chương trình này suốt nhiều năm qua. Trương Thị Băng Châu, sinh viên của trường và là tình nguyện viên lâu năm, cho biết: "Chúng mình tổ chức "lùng sục" nhà trọ trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp phụ huynh và tân sinh viên yên tâm. Nhờ đó, các bạn tân sinh viên chỉ cần liên hệ qua số điện thoại và chọn phòng trọ phù hợp với nhu cầu của mình, giúp tránh được những rủi ro không đáng có".

Bên cạnh đó, Băng Châu cho biết nhóm còn tổ chức chiến dịch trực tuyến "Mỗi sinh viên giới thiệu một chỗ ở" để hỗ trợ đàn em khóa dưới. Qua đó, nhóm sẽ nhận các thông tin về phòng trọ thông qua hình thức trực tuyến từ cộng đồng sinh viên của trường. Sau đó sẽ kiểm tra kỹ chất lượng trước khi giới thiệu cho tân sinh viên.

Mang đến sự yên tâm cho tân sinh viên

Từ Lâm Đồng đến TP.HCM để nhập học, Vũ Đỗ Thành Nam, tân sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên đã tìm được chỗ trọ phù hợp. "Em muốn tìm trọ gần trường để thuận tiện cho việc đi học. Nếu phải tự đi tìm trọ, em nghĩ mình sẽ gặp khó khăn rất nhiều do lạ chỗ, không biết đường đi, không biết tìm chỗ trọ uy tín và nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng thật may là em được các anh chị hỗ trợ rất nhiệt tình trong ngày em đi nhập học. Mọi người dẫn em đi xem phòng trọ trực tiếp. Hiện tại em đã tìm được chỗ trọ cho mình", Nam chia sẻ.

Cuối tháng 8, các tình nguyện viên Trường ĐH Y Dược ra quân tìm phòng trọ cho tân sinh viên ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đối với tình nguyện viên, đây còn là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, đồng cảm với nỗi lo của tân sinh viên. Trần Thảo Uyên, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, tâm sự: "Mình hiểu cảm giác lo lắng khi lần đầu xa nhà, bỡ ngỡ trước cuộc sống ở thành phố. Vì vậy, mình mong muốn giúp các bạn tìm được chỗ ở an toàn để yên tâm học tập và hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới. Đồng thời, mình cũng hy vọng qua hoạt động này có thể góp phần tạo nên một môi trường học đường thân thiện, sinh viên sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau".

"Tìm trọ không chỉ đơn giản là tìm chỗ nghỉ ngơi cho bản thân sau những giờ học mà còn tìm nơi sống an toàn. Tụi mình đã chắt lọc và chọn ra những phòng trọ chất lượng, uy tín nên các bạn tân sinh viên chỉ cần liên hệ và lựa chọn chỗ trọ phù hợp với nhu cầu của bản thân. Việc làm của chúng mình có thể giúp cho các bạn tân sinh viên và phụ huynh của họ an tâm được phần nào", Băng Châu chia sẻ.