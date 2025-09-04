Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Tuyển sinh

Trường đại học Cửu Long xét tuyển bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2025

Nguồn: MKU
04/09/2025 07:00 GMT+7

Trường đại học Cửu Long thông báo xét tuyển bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2025, khóa 26.

Trường đại học Cửu Long xét tuyển bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2025- Ảnh 1.

Trường đại học Cửu Long đầu tư xây dựng tòa nhà 8 tầng phục vụ cho khối sức khỏe

ẢNH: MKU

THÔNG BÁO
Xét tuyển bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2025 - Đợt 1

I. Các ngành đào tạo

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Y học cổ truyền

7720115

- A00 (Toán, Vật Lý,Hóa)

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

- A02 (Toán, Vật Lý, Sinh)

- B00 (Toán, Hóa, Sinh)

- B03 (Toán, Văn, Sinh)

- C01 (Toán , Văn, Vật Lý)

- C08 (Văn, Hóa, Sinh)

- D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

- B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

2

Răng – Hàm – Mặt

7720501

3

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

4

Kỹ thuật phục hồi chức năng

7720603

5

Marketing

7340115

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- C03 (Toán, Văn, Sử)

- C04 (Toán,Văn, Địa)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- A03 (Toán, Vật lý, Sử)

- X02 (Toán, Văn, Tin học)

- X17 (Toán, Sử, GDKT & PL)

- X21 (Toán, Địa, GDKT & PL)

6

Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

  • Quản trị Marketing
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản lý kinh tế
  • Quản trị dịch vụ hàng không
  • Kinh doanh thương mại
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Kinh doanh bất động sản
  • Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu
  • Thương mại quốc tế
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Tài chính doanh nghiệp
  • Ngân hàng
  • Tài chính bảo hiểm và đầu tư
  • Thuế và hải quan
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kiểm toán
  • Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Kế toán tài chính
  • Thiết kế đồ họa
  • Thiết kế thời trang
  • Thiết kế nội thất
  • Mỹ thuật số
  • Kỹ thuật phần mềm
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Thương mại điện tử
  • An toàn thông tin
  • Mạng máy tính và an ninh mạng
  • Phát triển ứng dụng di động
  • Công nghệ đa phương tiện
  • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  • Thiết kế kiến trúc xây dựng
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Công nghệ điện lạnh
  • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • Xây dựng cảng hàng không, sân bay & đường ôtô
  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
  • Công nghệ chế tạo máy
  • Cơ điện tử
  • Máy chế biến thực phẩm
  • Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản
  • Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản
  • Sản xuất giống nông nghiệp
  • Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
  • Ngữ văn học
  • Báo chí truyền thông
  • Quản lý văn hóa
  • Quản trị văn phòng
  • Tiếng Anh thương mại
  • Đông Nam Á học
  • Trung Quốc học
  • Hàn Quốc học
  • Nhật Bản học
  • Công tác xã hội
  • Xã hội học

7340101

7

Quản lý kinh tế

7310110

8

Kinh doanh thương mại, gồm các chuyên ngành:

7340121

9

Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:

7340201

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- A03 (Toán, Vật lý, Sử)

- C04 (Toán,Văn, Địa)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- X02 (Toán, Văn, Tin học)

- X05 (Toán, Vật Lý, GDKT & PL)

- X08 (Toán, Vật Lý, Công nghệ NN)

- X26 (Toán, Tin học, Tiếng Anh)

10

Công nghệ tài chính

7340205

11

Kế toán, gồm các chuyên ngành:

7340301

12

Thiết kế đồ họa, gồm các chuyên ngành:

7210403

- A00 (Toán,Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

- A07 (Toán, Sử, Địa)

- C01 (Toán, Văn, Vật lý )

- C04 (Toán,Văn, Địa)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh)

- D10 (Toán, Địa, Tiếng Anh)

- X02 (Toán, Văn, Tin học)

13

Luật

7380101

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- C00 (Văn, Sử, Địa)

- C03 (Toán, Văn, Sử)

- C07 (Văn, Vật lý, Sử)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- X02 (Toán, Văn, Tin học)

- X17 (Toán, Sử, GDKT & PL)

- X21(Toán, Địa, GDKT & PL)

14

Luật kinh tế

7380107

15

Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành:

7480201

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

- C01 (Toán , Văn, Vật lý)

- X02 (Toán, Văn, Tin học)

- X04 (Toán, Văn, Công nghệ NN)

- X06 (Toán, Vật lý, Tin học)

- X26 (Toán, Tin học, Tiếng Anh)

16

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành:

7510102

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- A03 (Toán, Vật lý, Sử)

- C01 (Toán, Văn, Vật Lý)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- X06 ( Toán, Vật Lý, Tin học)

- X07 (Toán, Vật Lý, Công nghệ CN)

- X08 (Toán, Vật Lý, Công nghệ NN)

- X56 (Toán, Tin học, Công nghệ CN)

17

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành:

7510301

18

Kỹ thuật y sinh

7520212

19

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, gồm các chuyên ngành:

7580205

20

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

21

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

7510201

22

Công nghệ thực phẩm, gồm các chuyên ngành:

7540101

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- A02 (Toán, Vật Lý , Sinh)

- A10 (Toán, Vật Lý, Giáo dục công dân)

- B00 (Toán, Hóa, Sinh)

- C01 (Toán , Văn, Vật lý)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

-X11 (Toán, Hóa, Công nghệ công nghiệp)

23

Nông học, gồm các chuyên ngành:

7620109

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- A02 (Toán, Vật Lý , Sinh)

- B00 (Toán, Hóa, Sinh)

- B03 (Toán, Văn, Sinh)

- B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- X12 (Toán, Hóa, Công nghệ NN)

- X16 (Toán, Sinh, Công nghệ NN)

24

Bảo vệ thực vật

(Chuyên ngành Kinh doanh vật tư nông nghiệp)

7620112

25

Nuôi trồng thủy sản

7620301

26

Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam, gồm các chuyên ngành:

7220101

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- A03 (Toán, Lý, Sử)

- C00 (Văn, Sử, Địa)

- C01 (Toán, Văn, Vật lý)

- C03 (Toán, Văn, Sử)

- C04 (Toán, Văn, Địa)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)

- D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh)

27

Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành:

7220201

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

- D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

- D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh)

- D10 (Toán, Địa, Tiếng Anh)

- D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)

- D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh)

- X78 (Văn, GDKT & PL, Tiếng Anh)

28

Đông phương học, gồm các chuyên ngành:

7310608

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- A03 (Toán, Lý, Sử)

- C00 (Văn, Sử, Địa)

- C01 (Toán, Văn, Vật lý)

- C03 (Toán, Văn, Sử)

- C04 (Toán, Văn, Địa)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)

- D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh)

29

Công tác xã hội, gồm các chuyên ngành:

7760101

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa)

- A03 (Toán, Lý, Sử)

- A04 (Toán, Lý, Địa)

- A05 (Toán, Hóa, Sử)

- C00 (Văn, Sử, Địa)

- C01 (Toán, Văn, Vật Lý)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)

- D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh)

30

Truyền thông đa phương tiện

7320104

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- C00 (Văn, Sử , Địa)

- C01 (Toán, Văn , Vật lý)

- C03 (Toán, Văn, Sử)

- C04 (Toán, Văn, Địa)

- X02 (Toán, Văn, Tin học)

- X06 (Toán, Vật lý, Tin học)

31

Quan hệ công chúng

7320108

- A00 (Toán, Vật Lý, Hóa

- A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

- D14 ( Văn, Sử , Tiếng Anh)

- D15 ( Văn, Địa , Tiếng Anh)

- C00 (Văn, Sử , Địa)

- C01 (Toán, Văn , Vật lý)

- C03 (Toán, Văn, Sử)

- C04 (Toán, Văn, Địa)

II. Phương thức tuyển sinh

Thí sinh có thể lựa chọn một trong các phương thức tuyển sinh, hoặc sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh sau đây để đăng ký:

1. Xét kết quả học tập bậc THPT (Xét Học bạ THPT):

  • Xét tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
  • Xét điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tất cả các môn.

* Đối với các ngành nhóm sức khỏe, thí sinh cần đảm bảo điều kiện về học lực theo qui định.

2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

III. Thời gian nhận đăng ký dự tuyển

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15.9.2025.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

TRUNG TÂM TUYỂN SINH - TRUYỀN THÔNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.832 538. Hotline/ Zalo: 0944.707787.

- Website: www.mku.edu.vn - Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn.

Xem thêm bình luận