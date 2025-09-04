Trường đại học Cửu Long xét tuyển bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2025

Trường đại học Cửu Long đầu tư xây dựng tòa nhà 8 tầng phục vụ cho khối sức khỏe ẢNH: MKU

THÔNG BÁO

Xét tuyển bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2025 - Đợt 1

I . Các ngành đào tạo

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 1 Y học cổ truyền 7720115 - A00 (Toán, Vật Lý,Hóa) - A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) - A02 (Toán, Vật Lý, Sinh) - B00 (Toán, Hóa, Sinh) - B03 (Toán, Văn, Sinh) - C01 (Toán , Văn, Vật Lý) - C08 (Văn, Hóa, Sinh) - D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) - B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) 2 Răng – Hàm – Mặt 7720501 3 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 4 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 5 Marketing 7340115 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - C03 (Toán, Văn, Sử) - C04 (Toán,Văn, Địa) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - A03 (Toán, Vật lý, Sử) - X02 (Toán, Văn, Tin học) - X17 (Toán, Sử, GDKT & PL) - X21 (Toán, Địa, GDKT & PL) 6 Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: Quản trị Marketing

Quản trị kinh doanh

Quản lý kinh tế

Quản trị dịch vụ hàng không

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kinh doanh bất động sản

Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu

Thương mại quốc tế

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

Thuế và hải quan

Kế toán doanh nghiệp

Kiểm toán

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán tài chính

Thiết kế đồ họa

Thiết kế thời trang

Thiết kế nội thất

Mỹ thuật số

Kỹ thuật phần mềm

Trí tuệ nhân tạo

Thương mại điện tử

An toàn thông tin

Mạng máy tính và an ninh mạng

Phát triển ứng dụng di động

Công nghệ đa phương tiện

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Thiết kế kiến trúc xây dựng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ điện lạnh

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xây dựng cảng hàng không, sân bay & đường ôtô

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ chế tạo máy

Cơ điện tử

Máy chế biến thực phẩm

Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản

Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản

Sản xuất giống nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Ngữ văn học

Báo chí truyền thông

Quản lý văn hóa

Quản trị văn phòng

Tiếng Anh thương mại

Đông Nam Á học

Trung Quốc học

Hàn Quốc học

Nhật Bản học

Công tác xã hội

Xã hội học 7340101 7 Quản lý kinh tế 7310110 8 Kinh doanh thương mại, gồm các chuyên ngành: 7340121 9 Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: 7340201 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - A03 (Toán, Vật lý, Sử) - C04 (Toán,Văn, Địa) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - X02 (Toán, Văn, Tin học) - X05 (Toán, Vật Lý, GDKT & PL) - X08 (Toán, Vật Lý, Công nghệ NN) - X26 (Toán, Tin học, Tiếng Anh) 10 Công nghệ tài chính 7340205 11 Kế toán, gồm các chuyên ngành: 7340301 12 Thiết kế đồ họa, gồm các chuyên ngành: 7210403 - A00 (Toán,Lý, Hóa) - A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) - A07 (Toán, Sử, Địa) - C01 (Toán, Văn, Vật lý ) - C04 (Toán,Văn, Địa) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh) - D10 (Toán, Địa, Tiếng Anh) - X02 (Toán, Văn, Tin học) 13 Luật 7380101 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - C00 (Văn, Sử, Địa) - C03 (Toán, Văn, Sử) - C07 (Văn, Vật lý, Sử) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - X02 (Toán, Văn, Tin học) - X17 (Toán, Sử, GDKT & PL) - X21(Toán, Địa, GDKT & PL) 14 Luật kinh tế 7380107 15 Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: 7480201 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) - C01 (Toán , Văn, Vật lý) - X02 (Toán, Văn, Tin học) - X04 (Toán, Văn, Công nghệ NN) - X06 (Toán, Vật lý, Tin học) - X26 (Toán, Tin học, Tiếng Anh) 16 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành: 7510102 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - A03 (Toán, Vật lý, Sử) - C01 (Toán, Văn, Vật Lý) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - X06 ( Toán, Vật Lý, Tin học) - X07 (Toán, Vật Lý, Công nghệ CN) - X08 (Toán, Vật Lý, Công nghệ NN) - X56 (Toán, Tin học, Công nghệ CN) 17 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành: 7510301 18 Kỹ thuật y sinh 7520212 19 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, gồm các chuyên ngành: 7580205 20 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành: 7510201 22 Công nghệ thực phẩm, gồm các chuyên ngành: 7540101 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - A02 (Toán, Vật Lý , Sinh) - A10 (Toán, Vật Lý, Giáo dục công dân) - B00 (Toán, Hóa, Sinh) - C01 (Toán , Văn, Vật lý) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) -X11 (Toán, Hóa, Công nghệ công nghiệp) 23 Nông học, gồm các chuyên ngành: 7620109 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - A02 (Toán, Vật Lý , Sinh) - B00 (Toán, Hóa, Sinh) - B03 (Toán, Văn, Sinh) - B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - X12 (Toán, Hóa, Công nghệ NN) - X16 (Toán, Sinh, Công nghệ NN) 24 Bảo vệ thực vật (Chuyên ngành Kinh doanh vật tư nông nghiệp) 7620112 25 Nuôi trồng thủy sản 7620301 26 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam, gồm các chuyên ngành: 7220101 - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - A03 (Toán, Lý, Sử) - C00 (Văn, Sử, Địa) - C01 (Toán, Văn, Vật lý) - C03 (Toán, Văn, Sử) - C04 (Toán, Văn, Địa) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh) - D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh) 27 Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: 7220201 - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) - D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) - D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh) - D10 (Toán, Địa, Tiếng Anh) - D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh) - D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh) - X78 (Văn, GDKT & PL, Tiếng Anh) 28 Đông phương học, gồm các chuyên ngành: 7310608 - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - A03 (Toán, Lý, Sử) - C00 (Văn, Sử, Địa) - C01 (Toán, Văn, Vật lý) - C03 (Toán, Văn, Sử) - C04 (Toán, Văn, Địa) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh) - D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh) 29 Công tác xã hội, gồm các chuyên ngành: 7760101 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa) - A03 (Toán, Lý, Sử) - A04 (Toán, Lý, Địa) - A05 (Toán, Hóa, Sử) - C00 (Văn, Sử, Địa) - C01 (Toán, Văn, Vật Lý) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh) - D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh) 30 Truyền thông đa phương tiện 7320104 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - C00 (Văn, Sử , Địa) - C01 (Toán, Văn , Vật lý) - C03 (Toán, Văn, Sử) - C04 (Toán, Văn, Địa) - X02 (Toán, Văn, Tin học) - X06 (Toán, Vật lý, Tin học) 31 Quan hệ công chúng 7320108 - A00 (Toán, Vật Lý, Hóa - A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - D14 ( Văn, Sử , Tiếng Anh) - D15 ( Văn, Địa , Tiếng Anh) - C00 (Văn, Sử , Địa) - C01 (Toán, Văn , Vật lý) - C03 (Toán, Văn, Sử) - C04 (Toán, Văn, Địa)

II . Phương thức tuyển sinh

Thí sinh có thể lựa chọn một trong các phương thức tuyển sinh, hoặc sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh sau đây để đăng ký:

1. Xét kết quả học tập bậc THPT (Xét Học bạ THPT):

Xét tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Xét điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tất cả các môn.

* Đối với các ngành nhóm sức khỏe, thí sinh cần đảm bảo điều kiện về học lực theo qui định.

2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

III. Thời gian nhận đăng ký dự tuyển

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15.9.2025.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

TRUNG TÂM TUYỂN SINH - TRUYỀN THÔNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.832 538. Hotline/ Zalo: 0944.707787.

- Website: www.mku.edu.vn - Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn.