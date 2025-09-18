Quán cơm gà da giòn bình dân nằm ở phường Khánh Hội, TP.HCM (Q.4 cũ) của bà Nga (64 tuổi) là "quán ruột" của nhiều thực khách mười mấy năm nay. Thời gian qua, quán nổi tiếng trên mạng xã hội với cách bán cơm gà "thả dây" độc lạ.

Một người nhận đơn, thông báo qua bộ đàm… Người kia rốp rẻng làm món giao xuống cho khách bằng hình thức thả dây vừa lạ vừa hay ho như thế này.

Độc đáo quán cơm 'thả dây' giúp bà chủ nuôi 3 cháu mồ côi ăn học

"Đường dây" chạy mượt chỉ vỏn vẹn vài ba người già lẫn trẻ, nhanh chân nhanh tay, miễn không trễ nải đơn của khách hàng.

12 giờ trưa là giờ cao điểm của quán cơm - xôi gà da giòn Nga, nằm ngay cạnh chung cư H1, trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội, TP.HCM), nên shipper và người mua lui tới liên tục.

Trưa trưa, quán cơm của bà Nga nhộn nhịp khách tới mua. Trước đó, nhân lúc khách còn chưa đông, bà Nga dẫn chúng tôi lên thăm căn nhà nơi bà chuẩn bị món ăn cho khách. Căn nhà không rộng, nhưng rất sạch sẽ.

Căn nhà nhỏ của bà Nga và 3 đứa cháu, không rộng nhưng đồ ăn luôn được để trên bàn, gọn gàng và sạch sẽ ẢNH: HỒ HIỀN

Bà Nga cho biết đã duy trì quán cơm ngót cả chục năm nay. Trước khi có cách bán độc lạ này, quán ăn của bà Nga cũng bán bình thường như bao hàng quán khác ở TP.HCM. "Tuy nhiên hơn 1 năm nay, vì vấn đề mặt bằng nên quán tôi chuyển lên nhà để làm món cho thuận tiện, rồi thả dây xuống cho khách", bà Nga cho biết.

Từ ngày bán hàng theo cách thả dây, bà chủ tâm sự khách vẫn ghé ủng hộ quán đều đặn như bao năm qua vẫn vậy.

Món gà da giòn được nhiều người yêu thích, giá chỉ 25.000 đến 30.000 đồng/ hộp ẢNH: HỒ HIỀN

Quán nằm đối diện trường học, cũng nằm cạnh chung cư nên nhiều khách là học sinh, người trẻ tuổi. Chính quán cơm này, với sự ủng hộ của thực khách, đã nuôi sống gia đình bà Nga bao năm qua, giúp chủ quán nuôi cháu mồ côi học đại học.