Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?
Video Đời sống

Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
16/09/2025 05:55 GMT+7

Trên thế giới, mà đặc biệt là các nước cùng khu vực Đông Nam Á - những quốc gia có nhiều điểm tương đồng về quy mô kinh tế và mức sống với Việt Nam, đang áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Thuế suất 35% là quá cao, giảm trừ gia cảnh chưa phù hợp

Dự thảo luật Thuế TNCN (sửa đổi) mới nhất do Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định đã thay đổi một số quy định nhưng có 2 điểm chính mà người nộp thuế và nhiều chuyên gia cho rằng vẫn chưa phù hợp với tình hình thực tế: một là mức giảm trừ gia cảnh chưa tương xứng với mức sống và hai là vẫn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% đối với người làm công ăn lương.

Theo dự thảo mới, số bậc thuế lũy tiến sẽ giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc đồng thời giảm nhẹ gánh nặng thuế nhưng bậc cao nhất vẫn đánh thuế 35% như cũ. Ngoài ra, mức nhảy bậc thuế suất theo biểu thuế mới cũng cao hơn so với biểu thuế cũ. Từ bậc 1 lên bậc 1 nhảy hẳn 10% và tương tự từ bậc 2 lên bậc 3 cũng là 10%. Mức thu nhập trên 1,2 tỉ đồng/năm theo dự thảo này là sẽ phải đóng thuế 35% Nhiều chuyên gia đánh giá đây là mức quá cao.

Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Còn về giảm trừ gia cảnh, dự thảo mới đưa ra mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Con số này cũng đang bị đánh giá là lỗi thời, không tương xứng với mức tiêu, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Cũng theo dự thảo, khi luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) được ban hành và có hiệu lực, người nộp thuế sẽ được khấu trừ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo cho bản thân mình và người phụ thuộc.

Các nước trong khu vực đang tính thuế TNCN ra sao?

Thái Lan hiện áp dụng biểu thuế TNCN lũy tiến với 7 bậc thuế từ 5% đến 35%, với mức thuế cao nhất áp dụng cho thu nhập trên 4 triệu baht/năm (khoảng 3,32 tỉ đồng). Giống như mức thuế hiện hành ở Việt Nam, mức nhảy bậc thuế suất của Thái Lan cũng là 5% tăng thêm mỗi bậc nhưng ở các mức thuế suất cao, Thái Lan đánh vào mức thu nhập cao hơn nhiều so với Việt Nam. Ví dụ, phải có thu nhập trên 3,3 tỉ đồng mới áp thuế 35%.

- Ảnh 1.

Biểu thuế TNCN của Thái Lan

ĐỒ HỌA: Quỳnh Phương

GDP của Philippines gần tương đương với Việt Nam. Nước này có hệ thống thuế TNCN với 5 bậc, mức thuế từ 20% đến 35%. Không giống như Việt Nam, thuế suất khởi điểm của Philippines khá cao, là 20% với mức thu nhập từ 115 triệu đồng đến 184 triệu đồng/năm nhưng mức thuế suất cao nhất là 35% lại đánh vào người có thu nhập cao - trên 3,6 tỉ đồng. Các khoản khấu trừ được áp dụng cho chi phí y tế, giáo dục, lãi vay mua nhà và đóng góp từ thiện, đóng góp vào quỹ bảo hiểm. Tỷ lệ thu thuế TNCN tại Philippines chiếm khoản lớn trong ngân sách quốc gia.

- Ảnh 2.

Biểu thuế TNCN của Philippines

Quỳnh Phương

Singapore đang áp dụng mức thuế lũy tiến 12 bậc, với khoảng cách mỗi bậc rất thấp, chỉ khoảng từ 1,5 đến 3%. Thu nhập năm dưới 20 ngàn SGD (tương đương khoảng 411 triệu đồng) sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và từ 20.000 SGD trở lên bắt đầu tính mức thuế suất là 2% cho đến tối đa là 24% cho mức trên 1 triệu SGD (tương đương khoảng hơn 20,5 tỉ đồng). Singapore có GDP cao hơn Việt Nam và dân số ít hơn rất nhiều (6 triệu so với 100 triệu dân).

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Biểu thuế TNCN của Singapore

ĐỒ HỌA: Quỳnh Phương

Mức sống của người dân Singapore cũng thuộc hàng đắt đỏ của châu Á và mức thuế này được đánh giá là khá “dễ thở”. Các khoản chi phí đào tạo, bảo hiểm nhân thọ, đóng góp CPF, người phụ thuộc trong gia đình,... cũng được tính để giảm trừ thuế. Ngoài ra, Chính phủ Singapore hằng năm còn có các chương trình giảm trừ thuế, có thể lên tới 50% và Cục thuế Singapore sẽ tự động tính toán để giảm mức tiền phải nộp cho các cá nhân nộp thuế.

Tin liên quan

Ghi nội dung chuyển khoản né từ mua bán: Cảm thông hay tiếp tay né thuế?

Ghi nội dung chuyển khoản né từ mua bán: Cảm thông hay tiếp tay né thuế?

Để né thuế, một số người bán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không ghi rõ nội dung giao dịch. Dưới góc độ người mua hàng, một số người bày tỏ sự cảm thông nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cần minh bạch và tạo điều kiện thuận tiện cho khách là trên hết.

Từ 1.7, sàn nộp thuế thay người bán: Chưa hết nghĩa vụ

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Khám phá thêm chủ đề

thuế tncn Dự thảo luật Giảm trừ gia cảnh Thuế suất Đông Nam Á Thái Lan Singapore Philippines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận