Trường nhạc danh tiếng Mỹ sang Việt Nam tìm nghệ sĩ tài năng

Đây cũng là nơi nhiều nghệ sĩ Việt quyết định dành thời gian theo học ngay cả khi đang rất nổi tiếng, đang đắt show và có đông đảo khán giả hâm mộ: nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và nhạc sĩ Đức Trí từng học tại đây, các ca sĩ Đoan Trang, Thu Minh, Lam Trường... cũng đến tham gia khóa học mùa hè dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Gần nhất, An Trần (nghệ danh antransax), con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, đã giành học bổng toàn phần và trở thành đại sứ toàn cầu của Trường Berklee. Anna Trương, con gái nhạc sĩ Anh Quân, cũng tham gia nhiều dự án phim Hollywood, làm việc với Taylor Swift... sau khi tốt nghiệp tại đây.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và An Trần đã và đang theo học tại Trường Berklee danh tiếng ẢNH: NSCC

Hằng năm, Trường Âm nhạc Berklee dành số tiền lớn, khoảng 110 triệu USD, tài trợ học bổng cho các nghệ sĩ đến từ khắp nơi, chiếm khoảng 45% tổng số sinh viên toàn trường.

Mới đây, tin Trường Berklee sẽ tổ chức tuyển sinh tại Việt Nam đã khiến nhiều nghệ sĩ trẻ phấn khích, bởi trước đây thí sinh trong nước phải đến tận Singapore, Hồng Kông... thi tuyển. Buổi casting diễn ra trong hai ngày 14 và 15.9 tại Sax'n Art Club (TP.HCM), qua đó cho thấy ngôi trường danh tiếng này bắt đầu quan tâm đến thị trường nhạc Việt sôi động và nhiều tài năng.