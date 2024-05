Những chuyển động mới của thị trường nhạc Việt

Liveshow, album, MV nối tiếp trình làng

Mới đây, ngoài ca sĩ Tuấn Hưng họp báo ra mắt album Á thần mang hơi hướng sử thi và MV Quả táo vàng có màu sắc cổ trang với cốt truyện truyền thuyết và cho biết sắp tới sẽ tổ chức chuyến lưu diễn đặc biệt ở một số địa phương, thì một loạt ca sĩ khác cũng tung ra những dự án âm nhạc mới.

Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trong MV chủ đề album Tự nhiên NSCC

Ca sĩ Trung Quân Idol công bố thực hiện live concert 1689 với quy mô lớn hơn năm trước, dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TP.HCM vào đêm 13.7 và tại cung điền kinh Mỹ Đình - Hà Nội tối 26.7. Chương trình có 3 khách mời đồng hành cả hai nơi cùng Trung Quân là ca sĩ Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi; riêng tại TP.HCM có thêm rapper Suboi, và Hà Nội sẽ là Hương Tràm.

Vừa tung MV Song song kết hợp nhạc sĩ trẻ Nguyễn Thương, ca sĩ Phương Thanh hiện đang tích cực tập luyện cho liveshow Đóa hồng gai sẽ diễn ra ngày 25.5 tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ khách mời: Bằng Kiều, Siu Black, Đan Trường, Lân Nhã, Hà Lê... Mới đây, Phương Thanh vui mừng thông báo chị đã mời được ca sĩ Lam Trường để cùng hát những bản hit một thời thanh xuân trong liveshow cùng tên tiếp theo ngày 22.6 tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Phương Thanh - Lam Trường sẽ tái hợp trên sân khấu liveshow Đóa hồng gai LSX

Chuỗi chương trình mới Trẻ Concert gây chú ý với công chúng yêu nhạc khi quy tụ các ca sĩ Quốc Thiên, Hoàng Tôn, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Trần Trung Quân, Đức Phúc, Erik… Theo Giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn, các ca sĩ sẽ trình diễn loạt hit được phối hoàn toàn mới, có sự kết hợp lần đầu của các giọng ca. Bắt đầu từ tháng 6, sẽ có 7 concert miễn phí lần lượt tổ chức tại các trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Văn Lang…

Ca - nhạc sĩ Đạt G cũng vừa ra mắt MV ca khúc ballad Hành trang chuyện buồn đậm chất tự sự, thu hút đông đảo người nghe trên YouTube. Đạt G tiết lộ đang trong quá trình hoàn thiện album đầu tay và sẽ sớm gửi đến khán giả trong năm 2024. Hoàng Yến Chibi hôm 14.5 ra mắt E.P Duyệt gồm 4 ca khúc mang màu sắc sôi động đều do Khắc Hưng sáng tác: Duyệt, Sốc nhiệt, Đào đâu ra người như anh, Ừ em xin lỗi sau 14 năm làm nghề. Một loạt ca sĩ gen Z tiếp tục ghi điểm với những sản phẩm mới, là điểm sáng của nhạc Việt lúc này như: Nân (nghệ danh của Nguyễn Hồng Trang) với album cá tính XT-TX có màu metal và hardcore rock; Mỹ Anh với phiên bản CD vật lý đặc biệt có tên Em•Me Deluxe Version "song hành" cùng CD tiếng Việt là Em. The Album và CD tiếng Anh Me. The Album phát hành trước đó...

Mô hình nhóm nhạc thịnh hành trở lại

Sau khi không ít nhóm nhạc cũ tan rã, hiện thị trường đang bắt đầu xuất hiện nhiều nhóm nhạc mới. Tính đến nay đã có 2 nhóm mới từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng được ra mắt là Vibe Queens gồm Phương Vy - Lưu Hương Giang, và nhóm Lunas với 5 thành viên: Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh.

Nhóm nhạc Lunas quy tụ 5 nghệ sĩ Việt nổi tiếng NSCC

Ca - nhạc sĩ Lưu Hương Giang cho biết việc tham gia show Đạp gió bản Việt như một cách giúp cô "bước ra thế giới" trở lại, nên cô đã tự lập nhóm chung với người bạn thân trong show là Phương Vy - Quán quân Vietnam Idol 2007. "Cả Phương Vy lẫn Lưu Hương Giang đều mong muốn đem đến cho người nghe những bất ngờ trong âm nhạc, tạo ra những sáng tạo bất quy tắc, không giới hạn và đạt đến ngưỡng tự do cao nhất của một nghệ sĩ", Hương Giang nói. Với khả năng sáng tác, hòa âm, phối khí của Lưu Hương Giang cùng giọng hát nội lực của Phương Vy, nhóm Vibe Queens hứa hẹn mang đến làn gió mới, trải nghiệm âm nhạc thú vị cho khán giả Việt thời gian tới.

Trong khi đó, đơn vị quản lý nhóm Lunas cho biết MV đầu tiên Moonlight (Ánh trăng) của nhóm nữ 5 thành viên nổi tiếng này sẽ chính thức trình làng vào 20 giờ ngày 20.5 trên kênh YouTube YeaH1 Music. Tiếp đó, ngày 25.5, nhóm Lunas sẽ tổ chức chương trình Debut Showcase dành cho khán giả tại TP.HCM.

Phía Công ty Sen Vàng cũng vừa công bố thành lập nhóm nhạc nữ với tên gọi Slaydies, gồm 4 thành viên là các hoa hậu, á hậu nổi tiếng. Á hậu 2 của Hoa hậu Liên lục địa 2023 (cũng là Á hậu 2 của Hoa hậu VN 2022) Ngọc Hằng được công bố là thành viên đầu tiên, 3 người đẹp còn lại được dự đoán có thể là Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Minh Kiên và Á hậu Phương Nhi.

Nhà sản xuất âm nhạc Duy Nguyễn nhận định: "Các nhóm nhạc xuất hiện thời điểm này vô cùng cần thiết cho thị trường giải trí VN, bởi lâu nay hoàn toàn thiếu vắng những nhóm nhạc được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp. Với nhiều kỳ vọng, chờ đợi từ khán giả, lượng fan riêng hùng hậu của mỗi thành viên đều là người nổi tiếng, cùng sự kỹ lưỡng trong cách xây dựng hình ảnh, chiến lược phát triển của các công ty quản lý, chắc chắn các nhóm nhạc mới này với sự tập trung ở khả năng trình diễn, visual (phần nhìn)… sẽ tạo nên nhiều màu sắc và giúp thị trường nhạc Việt sôi động hơn".