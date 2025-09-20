iPhone 17 Pro Max nổi bật với sắc cam

Khác biệt đầu tiên có thể thấy ngay là màu sắc. iPhone trước giờ thường trung thành với các tone màu trầm và pastel và chiếc iPhone 17 Pro Max với màu cam rực rỡ này thực sự là một cú nổ truyền thông và cũng nhận về rất nhiều khen ngợi. Cả trên trang chủ của Apple lẫn các hệ thống bán lẻ thì màu này đều đang cháy hàng.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Một điểm nổi bật dễ thấy khác là cụm camera đã được thiết kế lại. Thay vì chỉ nằm gói gọn ở một góc, cụm camera trên iPhone 17 Pro Max đã được “cán dẹt” ra, chiếm 1/3 diện tích mặt lưng. Thiết kế này nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho cho rằng đây là thiết kế xấu nhưng về mặt nhận diện, nó giúp chúng ta nhận diện ngay được đây là iPhone 17 Pro Max. Phải mất đến 8 năm, tính từ 2017 đến nay, Apple mới thay đổi thiết kế cụm camera trên iPhone.

iPhone 17 Pro Max zoom 8x vẫn rất nét ẢNH: VÕ HIẾU

Những điểm mới ở khung máy và pin

Tiếp đến là thay đổi nhỏ về khung máy. Sau hai năm dùng chất liệu titanium, iPhone 17 Pro Max quay về với khung nhôm. Các góc cạnh cũng được làm mềm mại hơn, cho cảm giác cầm nắm thoải mái, ít bị cấn. Vật liệu nhôm còn giúp máy tản nhiệt tốt hơn, giúp dễ dàng tích hợp tản nhiệt buồng hơi. Công nghệ này không lạ với người dùng Android nhưng đây là lần đầu được trang bị trên iPhone. Cầm trên tay thì cảm giác đầm và chắc tay.

Màu sắc rực rỡ là điểm dễ nhận biết nhất của bản màu cam này ẢNH: Võ Hiếu

Pin cũng là nâng cấp quan trọng trên iPhone 17 Pro Max. Lần đầu tiên Apple trang bị cho 1 chiếc iPhone dung lượng pin vượt 5.000 mAh, cụ thể là5.088 mAh). Công suất sạc nâng lên 40W so với 25W ở bản tiền nhiệm. Tuy nhiên sạc không dây vẫn giữ ở chuẩn 25W.

Các chi tiết khác như các phím bấm, màn hình … không có gì thay đổi. Nâng cấp chủ yếu ở công nghệ hiển thị với độ sáng màn hình lên đến 3.000 nit, cho khả năng hiển thị ngoài trời tốt hơn, kèm lớp phủ chống phản chiếu.

Apple không nhắc nhiều đến các tính năng AI trên dòng iPhone mới ẢNH: Võ Hiếu

Apple bỏ quên cuộc đua AI?

Chip được nâng cấp lên dòng A19 Pro, hiệu năng tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Điều mong chờ nhất là bộ công cụ AI trên iPhone vẫn chưa có gì cải tiến. Một số dịch vụ chưa hỗ trợ tiếng Việt. Năm nay Apple bị chỉ trích nhiều vì chậm chân trong cuộc đua AI. Các tính năng AI gần như không được hãng nhắc đến nhiều trong buổi ra mắt sản phẩm.

Cụm camera trên iPhone 17 Pro Max chiếm đến 1/3 diện tích mặt lưng ẢNH: Võ Hiếu