Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc: CSGT làm việc với tài xế
Video Đời sống

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc: CSGT làm việc với tài xế

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/09/2025 18:44 GMT+7

Chiều 22.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT đã làm việc với tài xế xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo đó, nhận thấy hình ảnh vi phạm của xe bán tải xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, thuộc xã Xuân Thới Sơn là địa bàn của Đội CSGT An Sương đảm trách, CSGT An Sương đã chỉ đạo xác minh nhanh thông tin và mời lái xe cùng phương tiện lên trụ sở làm việc.

Đến làm việc tại trụ sở Đội CSGT An Sương, người đàn ông (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) thừa nhận là người điều khiển xe bán tải lưu thông nửa xe dưới lòng đường nửa xe trên lề đường của đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn gần giao lộ vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ bị người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc: CSGT làm việc với tài xế

Qua làm việc, anh này cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 7.8.2025 khi đi đến đoạn đường trên, do đường đông, vì có việc gấp nên anh đã cho xe ô tô của mình lưu thông theo kiểu "nửa vời": nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên lề đường để đi qua khu vực đông xe như hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội gây phản cảm và bức xúc dư luận.

Hiện Đội CSGT An Sương tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm cũng như việc có hay không xảy ra va chạm với người điều khiển xe đạp để xử lý theo quy định.

