Dù siêu bão Ragasa vẫn còn ở xa, chưa đi vào Biển Đông nhưng sức ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua bắc Trung bộ đã gây mưa lớn ở nhiều khu vực của Nam bộ vào sáng và trưa 22.9.

TP.HCM mưa lớn giờ tan trường buổi trưa, học sinh ướt rượt chờ cha mẹ đón

Ghi nhận tại trường THPT Nguyễn Huệ (phường Long Bình, TP.HCM), mưa lớn đúng vào giờ tan trường nên nhiều học sinh không chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù phải đội mưa chạy ra cổng trường hoặc hàng quán đối diện trường để chờ cha mẹ đón.

Một số học sinh có tiết học buổi chiều thì ghé các quán ăn gần trường để ăn trưa rồi chờ đến giờ vào học. Ở độ tuổi này, các em hầu hết cho biết chưa quan tâm nhiều đến tin tức và các dự báo thời tiết nên không nắm được thông tin đang có siêu bão và dự báo thời gian này thường xuyên xảy ra mưa lớn và không chuẩn bị sẵn áo mưa hay dù.

Mưa lớn đúng giờ tan học ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Nhiều học sinh không chuẩn bị áo mưa, dù nên ướt rượt giờ tan học ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Đường Nguyễn Xiển vẫn ngập như thường ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Một số khu vực khác ở phường Long Bình, mưa lớn chỉ tầm 30 phút đã khiến nhiều nơi ngập cục bộ. Lối vào một khu chợ trên đường Nguyễn Văn Tăng nước ngập từ ngoài cổng.

Trong khi đó, con đường nổi tiếng “cứ mưa là ngập” Nguyễn Xiển thì vẫn ngập nặng như thường. Combo vừa mưa to, ngập nặng vừa kẹt xe khiến người đi đường ngán ngẩm. Nhiều người chạy lên cả vỉa hè như thế này để lách qua dòng xe đứng chen chân giữa trời mưa.