Đường Nguyễn Xiển 'cứ mưa là ngập' sẽ được sửa cuối tháng 9

Đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình (đoạn trước khu dân cư Vinhomes, trước đây thuộc phường Long Thạnh Mỹ) đã được bàn giao cho Công ty Cổ phần phát triển Thành phố Xanh để triển khai thực hiện dự án.



Đoạn đường này không có hệ thống thoát nước nên "cứ mưa là ngập". Sau mỗi trận mưa dù lớn hay nhỏ đều gây ứ đọng nước nhiều ngày. Vấn đề này từng được PV Thanh Niên phản ánh trong bài Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh. Gần đây, mặt đường hư hỏng nghiêm trọng hơn, xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chiều 12.9, ông Phí Thành Lâm, chuyên viên Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, đại diện Sở Xây dựng có buổi khảo sát, gặp gỡ đại diện UBND phường Long Bình, Phòng CSGT, Đội CSGT Cát Lái và công ty Cổ phần phát triển Thành phố xanh bàn phương án nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này trong thời gian tới.



Đường Nguyễn Xiển đoạn trước khu dân cư Vinhomes hư hỏng nghiêm trọng Ảnh: Phan Diệp

Các đơn vị đề nghị công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Sở xây dựng cấp phép thi công hệ thống thoát nước, thảm bê tông nhựa mặt đường. Dự kiến, cuối tháng 9, đoạn đường hư hỏng sẽ được khởi công sửa chữa.

Đại diện công ty cho biết đơn vị sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống thoát nước, sau đó sẽ tiến hành nâng cấp, trải thảm bê tông nhựa mặt đường. Quá trình thi công có thể kéo dài trong 2 tháng.

Hiện tại, đoạn đường trước khu dân cư Vinhomes không đồng đều về mặt cao độ giữa 2 bên, đơn vị cho biết trong quá trình thi công sẽ thực hiện bù lún, đảm bảo công trình hoàn thiện có cao độ đồng nhất.

Trước đó, đơn vị quản lý đoạn đường đã sửa chữa nhưng mặt đường nhanh chóng hư hỏng trở lại Ảnh: Phan Diệp

Đường Nguyễn Xiển là tuyến đường chính kết nối cảng Phú Hữu đi tỉnh Đồng Nai, Khu công nghệ cao và ngược lại. Đây là tuyến đường huyết mạch, đông người dân qua lại mỗi ngày, khó thực hiện phương án thay đổi lộ trình phục vụ thi công.



Vì thế, ở giai đoạn 1, các bên đề nghị đơn vị gia cố kết cấu mặt đường phạm vi đường tạm để tổ chức cho các loại xe tải nặng lưu thông trong quá trình thi công và sử dụng đường tạm này phục vụ lưu thông trong quá trình thi công giai đoạn 2

Mặt đường đoạn trước khu dân cư không đồng nhất về cao độ Ảnh: Phan Diệp

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải bố trí lực lượng điều tiết, lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông phục vụ thi công, chủ động liên hệ Đội CSGT Cát Lái, UBND phường Long Bình để được hỗ trợ. Ngoài ra, đại diện Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Long Bình chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường trên đường Nguyễn Xiển (phạm vi trước khu dân cư) để phục vụ thi công.

Các đơn vị thống nhất giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.Thủ Đức kiểm tra rà soát và sửa chữa ngay các hư hỏng mặt đường Nguyễn Xiển trong phạm vi quản lý, không để hư hỏng ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo việc tiêu thoát nước trên đường Nguyễn Xiển.

Trong thời gian thực hiện thủ tục, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực. Sau khi thi công hoàn thành, đại diện Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư thực hiện thủ tục bàn giao đoạn đường Nguyễn Xiển về cho cơ quan quản lý đường bộ.