Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’
Video Đời sống

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/09/2025 05:15 GMT+7

Cảnh tượng vỉa hè bị bít kín bởi hàng rong, hàng quán và thậm chí là chợ tự phát rất phổ biến ở các khu phố tại khu Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM). Đáng chú ý là khu vực này thì giao thông qua lại rất đông đúc, có nhiều trường học nên khá nguy hiểm khi học sinh vào giờ đi học, giờ tan trường phải đi xuống dưới lòng đường.

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói 'thà đi xuống lòng đường còn hơn'

Khu vực này có rất đông người nước ngoài sinh sống hoặc lưu trú khi tới TP.HCM tham quan, du lịch. Với họ, việc phải đi bộ dưới lòng đường là rất lạ lẫm. Khu vực này có nhiều trường học, có cả các trường quốc tế nơi có con em người nước ngoài theo học và tình trạng vỉa hè như thế này khiến nhiều phụ huynh không dám để con tự đi bộ về nhà.

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’ - Ảnh 1.

Xe máy xếp đầy dọc vỉa hè

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’ - Ảnh 2.

Dắt chó đi dạo dưới lòng đường

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

"Tôi nghĩ việc phải đi dưới lòng đường rất nguy hiểm. Tôi đang đi cùng vợ và hai con nhỏ, nhưng không có không gian trên vỉa hè, nên đôi khi chúng tôi phải đi trên đường. Chúng tôi đến từ Toronto, Canada, là thành phố lớn nhất ở Canada, nhưng không, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Ở đó có rất nhiều làn đường cho xe đạp và vỉa hè dành cho người đi bộ", ông Christopher Hayes nói.

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’ - Ảnh 3.

Người nước ngoài đi bộ dưới lòng đường

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Trong khi đó, bà Jane - một người Anh đang sống tại khu vực này, có góc nhìn dù hơi kỳ lạ nhưng ngẫm ra cũng khá đúng với tình trạng người đi bộ cứ phải đi lên rồi thụt xuống liên tục ở khu vực vỉa hè bị bít kín ở đây.

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’ - Ảnh 4.

Chợ tự phát bày bán bít kín hết vỉa hè

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

"Tôi nghĩ rằng việc đi lên xuống vỉa hè là nguy hiểm, phải làm như vậy bởi có chướng ngại vật. Nếu bạn cứ bước lên bước xuống đường, thì còn nguy hiểm hơn là chỉ luôn đi trên đường vì họ có thể nhìn thấy bạn", bà Jane nói.

Câu chuyện dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè ở TP. HCM thì đã nói hoài, nói mãi. Lực lượng chức năng thì cũng đã có nhiều đợt gia quân để xử lý nhưng mà cuối cùng thì vẫn đâu vào đấy. Còn người dân thì họ vẫn đang mong mỏi một giải pháp thật sự là bền vững và lâu dài để trả lại lối đi cho người đi bộ.

Khám phá thêm chủ đề

