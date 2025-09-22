Ngày 22.9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã có thông tin chính thức liên quan đến đoạn clip trên mạng xã hội cho rằng nhân viên đơn vị này "xô đổ" xe máy của du khách xuống bãi biển.

Clip bảo vệ bãi biển Đà Nẵng bị tố 'xô đổ' xe máy: Ban quản lý lên tiếng

Theo lãnh đạo BQL, sự việc xảy ra lúc 16 giờ 30 ngày 21.9 tại khu vực vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển Mỹ An, TP.Đà Nẵng). Trong lúc tuần tra, Đội quản lý trật tự du lịch phát hiện nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè, ngay khu vực có biển cấm. Đơn vị đã phát loa thông báo, tìm chủ phương tiện nhưng không ai đến di chuyển.

"Để giải phóng vỉa hè cho người đi bộ trong thời điểm khách du lịch đông, lực lượng buộc phải di chuyển xe xuống bãi cát. Trong quá trình di chuyển, do bãi cát gồ ghề nên có một xe bị nghiêng đổ, sau đó đã được nhân viên dựng xe lại", lãnh đạo BQL thông tin, đồng thời cho rằng clip được quay và đăng tải lên Facebook đã khiến dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Khoảnh khắc xe máy bị nghiêng đổ trong lúc nhân viên di chuyển kèm theo hàng loạt bảng cấm đã gây tranh cãi trên mạng xã hội

Đại diện BQL cũng khẳng định: "Nhân viên không có hành vi "vật đổ" xe như nội dung clip lan truyền, mà chỉ thực hiện nhiệm vụ giải phóng vỉa hè".

"Chúng tôi khuyến cáo người dân và du khách không đậu đỗ xe trên vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp, nên đưa xe vào bãi giữ hoặc khu nhà tắm nước ngọt dọc tuyến biển để đảm bảo an toàn và văn minh", đại diện BQL nhấn mạnh.



