‘Tổng tài' ra hiệu, nhân viên đánh người: Có cơ sở để xử lý chủ mưu/xúi giục không?
Video Đời sống

Võ Hiếu
Võ Hiếu
20/09/2025 16:55 GMT+7

Một mâu thuẫn nhỏ tại quán cà phê đã biến thành vụ việc gây xôn xao dư luận khi thư ký lao vào hành hung khách, còn người được cho là 'tổng tài' lại có động tác vẫy tay. Theo nhận định của luật sư, hành vi vẫy tay này có thể xác định là hành vi chủ mưu hay xúi giục không?

Sự việc tại quán cà phê ở Times City, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội, đang gây bão dư luận sau khi clip "thư ký" của "tổng tài" đánh nhân viên quán vì nhắc khách không hút thuốc lá được lan truyền rộng rãi.

Sáng ngày 20.9, công an phường Vĩnh Tuy cho biết đã tạm giữ Nguyễn Long Vũ (SN 2002), người trực tiếp đánh nhân viên quán cà phê, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân bị sưng nề vùng mặt và đã yêu cầu giám định thương tích. Về phía nhân vật được gọi là "tổng tài" (sinh năm 1988), người này khai báo không hề ra lệnh cho thư ký, cho rằng chỉ đưa tay ra hiệu khi thấy có xô xát, song hình ảnh từ clip khiến dư luận đặt dấu hỏi về vai trò thật sự và trách nhiệm pháp lý của cả hai nhân vật trong đoạn video.

‘Tổng tài' ra hiệu, nhân viên đánh người: Có cơ sở để xử lý chủ mưu/xúi giục không?- Ảnh 1.

Ảnh cắt ra từ camera an ninh

Theo nhận định của Luật sư Trần Viết Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho rằng cần đợi kết luận từ cơ quan điều tra để xác định hành vi của nhân vật "tổng tài" trong đoạn video.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.Hà Nội, vào chiều 17.9.2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ T6 KĐT Times City, phường Vĩnh Tuy; Nguyễn Long Vũ đã có hành vi đánh nhân viên sinh năm 1997; làm việc tại quán. Nhận đuợc thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương, xác minh làm rõ vụ việc. ‎ ‎Bước đầu xác định, xuất phát từ việc nhân viên nhắc nhở một nhóm khách, trong đó có Nguyễn Long Vũ, đang ngồi tại quán không được hút thuốc lá; Nguyễn Long Vũ đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Vũ dùng tay tát 1 phát và đấm 1 cái vào vùng mặt nhân viên. Đối với các hành vi khác của những người liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ. ‎ ‎Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19.9.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

