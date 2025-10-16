Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lên mạng rao bán thận, bị lừa sang Campuchia

Đức Nhật
16/10/2025 10:10 GMT+7

Vì cần tiền, nam thanh niên ở Gia Lai lên mạng rao bán thận, sau đó bị nhóm lừa đảo đưa sang Campuchia ép làm việc.

Ngày 15.10, Công an P.Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã làm việc với Đ.N (25 tuổi) và N.T (20 tuổi, cùng ở P.Bồng Sơn) khi cả hai về được địa phương sau thời gian bị lừa sang Campuchia làm việc.

Theo đó, vài năm trước Đ.N vào TP.HCM làm việc. Đầu năm 2025, bị thất nghiệp, N. thấy tài khoản Facebook tên "Trần Hảo Háng" đăng tin tuyển nhân viên với mức lương 15 - 20 triệu đồng/tháng, công việc nhẹ nhàng, chủ yếu là soạn thảo văn bản và chăm sóc khách hàng trực tuyến. Tin lời, N. được hướng dẫn đi từ bến xe An Sương (TP.HCM) đến Tây Ninh rồi vượt biên sang Campuchia.

Rao bán thận, nam thanh niên bị lừa sang Campuchia lao động cưỡng bức- Ảnh 1.

Đ.N làm việc với cơ quan công an về quá trình bị lừa đảo sang Campuchia lao động cưỡng bức

ẢNH: CÔNG AN P.BỒNG SƠN CUNG CẤP

Còn N.T do cần tiền tiêu xài nên lên mạng rao bán thận. Ngay sau đó, T. được một số người lạ liên hệ, hứa đưa sang Thái Lan để bán thận với giá cao và có việc làm ổn định. Tuy nhiên, thay vì đến Thái Lan, T. lại bị lừa sang Campuchia.

Tại đây, Đ.N và N.T bị tịch thu giấy tờ tùy thân, điện thoại và bị quản lý chặt chẽ. Cả 2 bị ép sử dụng các tài khoản ảo trên mạng để lôi kéo người khác tham gia cờ bạc trực tuyến. Khi chống đối, N. và T. bị đánh đập, đe dọa và buộc phải gọi điện cho gia đình chuyển tiền chuộc, mỗi người từ 400 - 500 triệu đồng.

Lợi dụng sơ hở của nhóm quản lý, cả hai tìm cách trốn thoát và trở về Việt Nam. Công an P.Bồng Sơn đã tiếp nhận, ghi nhận lời khai và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò tuyển dụng, môi giới việc làm qua mạng, đặc biệt là những lời mời gọi sang nước ngoài với thu nhập cao bất thường.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Bán thận bị Lừa Sang Campuchia lao động cưỡng bức việc nhẹ lương cao Gia Lai cờ bạc trực tuyến
