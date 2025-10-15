Các trùm lừa đảo Campuchia: Từ ‘bố già' bị Thái Lan truy nã đến tỉ phú bị Mỹ truy tố

Hình ảnh bên trong một trang trại điện thoại ở Campuchia ảnh: bộ tư pháp mỹ

'Bố già Poipet' – tội phạm bị Thái Lan truy nã

Tháng 7, Đài Thai PBS đưa tin Tòa Hình sự Thái Lan đã phát lệnh bắt đối với công dân Campuchia tên Kok An, trùm casino bị cáo buộc đứng đầu một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia dọc biên giới với Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành lục soát ít nhất 26 bất động sản của nghi phạm tại Bangkok và những tỉnh khác, đa số đăng ký dưới tên của con cái, và tịch thu số tài sản trị giá hơn 1,1 tỉ baht (30 triệu USD).

Tuy nhiên, họ chưa tìm được tung tích của đối tượng và gia đình của ông này.

Công dân Campuchia Kok An bị Thái Lan truy nã ảnh: lực lượng cảnh sát thái lan

Các nhà điều tra đã xin lệnh bắt từ tòa án sau khi phát hiện các sòng bài của ông Kok An tại thành phố Poipet (Campuchia) vận hành đường dây lừa đảo nhằm vào công dân Thái Lan.

Lệnh bắt giữ cũng được thực hiện đối với 3 con trai của của Kok An, lần lượt tên Juree, Phu Cherin, và Kittisak. Ba người bị truy nã với cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên quốc gia giống như cha mình.

Các trùm lừa đảo Campuchia: Từ ‘bố già’ bị truy nã đến tỉ phú bị truy tố

Tỉ phú cầm đầu đường dây lừa đảo bitcoin

Cũng liên quan đến tội phạm lừa đảo là công dân Campuchia, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 14.10 cho biết đã tịch thu khoảng 15 tỉ USD tiền điện tử thuộc sở hữu của bị cáo tên Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo với quy mô khổng lồ trên lãnh thổ Campuchia.

Theo Đài CNBC, đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ. Bản cáo trạng đã được nộp lên tòa án liên bang ở Brooklyn (thành phố New York, bang New York, Mỹ) và được công bố ngày 14.10.

Sơ đồ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đứng đầu là công dân Campuchia Chen Zhi ảnh: bộ tư pháp mỹ

Trên hồ sơ tòa án, Chen Zhi là nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, trụ sở ở Campuchia. Các công tố viên Mỹ cáo buộc tập đoàn này đã "bí mật phát triển thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Tập đoàn Prince Group bị nghi ngờ vận hành 10 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Cũng trong ngày 14.10, Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa Tập đoàn Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và công bố các biện pháp trừng phạt đối với Zhi cùng hơn 100 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các hoạt động phạm pháp này.

Công tố viên Joseph Nocella của Brooklyn tố cáo đương sự đã chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, gây ra thiệt hại hàng tỉ USD và trục lợi phi pháp trên những cá nhân bị lừa bán, bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trái với ý nguyện của họ.

Văn phòng Công tố Mỹ bổ sung Tập đoàn Prince, hoạt động tại hơn 30 nước, đã vận hành những trại lừa đảo trực tuyến trên khắp Campuchia và sử dụng lao động cưỡng bức đến từ hoạt động buôn người.

Bên cạnh đó, Chen và đồng bọn còn điều hành các "trang trại điện thoại" khổng lồ, có thể kể đến một trang trại với 1.250 điện thoại di động, cùng lúc truy cập đến 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Nếu bị kết tội, Chen có thể lãnh đến 40 năm tù giam.