Hàn Quốc cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia

"Khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet của Campuchia được ấn định là vùng cấm đi lại", AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

"Công dân Hàn Quốc lui tới hoặc ở lại những khu vực được nêu trên có thể bị phạt. Các công dân có kế hoạch đến những địa điểm đó được đặc biệt khuyến cáo hủy chuyến đi", theo Bộ Ngoại giao.

Campuchia đã công bố gì về vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc?

Cũng trong ngày 15.10, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết có khoảng 1.000 người Hàn Quốc được cho đang làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

"Có khoảng 200.000 người đến từ nhiều nước khác nhau đang làm việc trong ngành lừa đảo ở Campuchia, với mục tiêu là các nạn nhân trên toàn cầu, bao gồm Hàn Quốc", theo ông Wi.

Chính quyền Seoul cho biết số người Hàn Quốc đang bị giới hữu trách Campuchia bắt giữ hiện là 63 và phía Hàn Quốc chuẩn bị máy bay để hồi hương toàn bộ về nước trong tuần này.

Một sòng bài đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Poipet, nơi nằm trong danh sách bị cấm đi lại của Hàn Quốc ảnh: afp

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ theo đuổi mọi nỗ lực ngoại giao có thể để đạt được sự hợp tác của phía Campuchia về vấn đề công dân.

Sau đó trong ngày, tổ chuyên trách dẫn đầu là một thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên đường đến Campuchia để thảo luận với giới hữu trách của nước chủ nhà về những trường hợp lừa đảo việc làm và các trung tâm điều hành hoạt động lừa đảo liên quan trong vụ bắt cóc hàng chục công dân các nước.

Tổ chuyên trách còn bao gồm đại diện cảnh sát và cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Bên cạnh những nội dung sẽ thảo luận về vấn đề hồi hương công dân, phía cảnh sát Hàn Quốc cũng phối hợp điều tra với giới chức sở tại về cái chết gần đây của sinh viên xấu số.