Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hàn Quốc cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia

Thụy Miên
Thụy Miên
15/10/2025 19:00 GMT+7

Hôm nay (15.10), Hàn Quốc thông báo cấm công dân nước này đi lại tại một số khu vực của Campuchia sau vụ một sinh viên đại học của Hàn Quốc bị tra tấn và sát hại tại quốc gia Đông Nam Á.

"Khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet của Campuchia được ấn định là vùng cấm đi lại", AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

"Công dân Hàn Quốc lui tới hoặc ở lại những khu vực được nêu trên có thể bị phạt. Các công dân có kế hoạch đến những địa điểm đó được đặc biệt khuyến cáo hủy chuyến đi", theo Bộ Ngoại giao.

Campuchia đã công bố gì về vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc?

Cũng trong ngày 15.10, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết có khoảng 1.000 người Hàn Quốc được cho đang làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

"Có khoảng 200.000 người đến từ nhiều nước khác nhau đang làm việc trong ngành lừa đảo ở Campuchia, với mục tiêu là các nạn nhân trên toàn cầu, bao gồm Hàn Quốc", theo ông Wi.

Chính quyền Seoul cho biết số người Hàn Quốc đang bị giới hữu trách Campuchia bắt giữ hiện là 63 và phía Hàn Quốc chuẩn bị máy bay để hồi hương toàn bộ về nước trong tuần này.

Hàn Quốc cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia- Ảnh 1.

Một sòng bài đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Poipet, nơi nằm trong danh sách bị cấm đi lại của Hàn Quốc

ảnh: afp

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ theo đuổi mọi nỗ lực ngoại giao có thể để đạt được sự hợp tác của phía Campuchia về vấn đề công dân.

Sau đó trong ngày, tổ chuyên trách dẫn đầu là một thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên đường đến Campuchia để thảo luận với giới hữu trách của nước chủ nhà về những trường hợp lừa đảo việc làm và các trung tâm điều hành hoạt động lừa đảo liên quan trong vụ bắt cóc hàng chục công dân các nước.

Tổ chuyên trách còn bao gồm đại diện cảnh sát và cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Bên cạnh những nội dung sẽ thảo luận về vấn đề hồi hương công dân, phía cảnh sát Hàn Quốc cũng phối hợp điều tra với giới chức sở tại về cái chết gần đây của sinh viên xấu số.

Tin liên quan

Campuchia công bố kết quả điều tra vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc

Campuchia công bố kết quả điều tra vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc

Bộ Nội vụ Campuchia đã công bố những diễn biến quan trọng trong cuộc điều tra vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc, dẫn đến việc phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo trực tuyến rộng lớn hơn đang hoạt động tại Campuchia.

Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia với cáo buộc lừa đảo 14 tỉ USD bitcoin

Hàn Quốc tính cử cảnh sát đến Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc Campuchia núi Bokor thành phố Poipet
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận